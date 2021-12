Cristina Cioran și bebelușa ei au ajuns de urgență la spital! Actrița și fiica ei s-au internat chiar în noaptea de Crăciun, iar CANCAN.RO are toate detaliile

Crăciun cu probleme pentru Cristina Cioran! Cunoscuta actriță și bebelușa ei au ajuns de urgență la spital. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, amănunte de ultimă oră legate de starea de sănătate a actriței și a fiicei ei.

Cristina Cioran traversează una dintre cele mai grele perioade din viață. Nici de sărbători actrița nu scapă de probleme! Chiar în seara de Crăciun, Cioran a ajuns cu bebelușa la spitalul din Medgidia. Conform unor surse medicale autorizate, atât Cristina, cât și fiica ei au fost diagnosticate cu Covid și internate de urgență.

Ghinionul acesta este cu atât mai neplăcut cu cât vine la nici patru luni după ce Cristina Cioran a născut prematur! Bebelușa s-ar confrunta acum și cu o gravă insuficientă respiratorie, cel mai probabil după ce a ieșit pozitivă la Coronavirus, așa cum ne-au dezvăluit sursele CANCAN.RO.

Cristina Cioran a avut o naștere dificilă!

După ce a adus-o pe lume pe fetița ei, Cristina Cioran a fost externată din spital însă micuța a rămas în continuare în spital sub atenta supraveghere a medicilor. Ema a stat o lună și jumătate la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Municipal. Fetița trebuia să mai ia în greutate ca să ajungă în sânul familiei sale.

În urmă cu ceva timp, Cristina Cioran a făcut mărturisiri tulburătoare despre momentul în care a adus-o pe lume pe fetița ei, dar și despre perioada în care Ema a stat în incubator:

“Șocant a fost pentru că nu mai eram nici însărcinată, nu aveam nici copilul în posesie. Era copilul meu, sufletul meu, într-un incubator. Cred că am luat o bacterie, ceva, am făcut o enterocolită, ceva urât la stomac. Am fost la doctorul ginecolog, totul în regulă, am luat un tratament pentru enterocolită, asta se întâmpla joi. Vineri am fost la un spital de stat de urgență, nu mi-au făcut mare lucru, am plecat. Sâmbătă am făcut o monitorizare, toate bune și frumoase.

Duminică m-au apucat niște dureri și am sunat la salvare când am văzut că sângerez. La 8 fără 10 a venit salvarea, la 8 jumătate am născut. Am fost isterică, urlam și în salvare și în spital că e prea devreme. Medicul cu care am născut mi-a zis că nu avem cum să dăm înapoi. Mă simțeam ca într-un film”, a povestit Cristina Cioran în cadrul emisiunii ”La Măruță”.

Au anulat botezul fetiței

Cristina Cioran a dezvăluit recent faptul că ea şi partenerul său rezervaseră chiar şi localul pentru marele eveniment din viaţa fiicei lor, însă s-au văzut nevoiți să anuleze totul, la sfârșitul lui octombrie, din cauza noilor restricţii impuse de autorităţi. Astfel, cei doi au decis ca petrecerea de botez şi creştinarea micuţei să aibă loc anul viitor:

„Inițial trebuia să o botezăm acum, în noiembrie, dar am anulat. Am vrea ca la petrecerea de botez să ne vedem și noi cu prietenii, voiam o petrecere mare. Dacă nu s-a putut acum, o vom face la anul, nu e grabă”, a dezvăluit Cristina Cioran pentru impact.ro.