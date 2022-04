Cristina Neagu e plătită regește din banii contribuabililor și profită din plin de acest lucru! Messi din handbal a ieșit la plimbare cu peste 15.000 € pe ea!

„Messi din handbal” a rupt Nordului cum rupe adversarelor poarta, iar CANCAN.RO are imaginile exclusive cu sportiva care știe să se poarte și îi cam place luxul. Nu putea să iasă îmbrăcată în treningul de antrenament, căci i s-o fi luat și ei, așa că a trecut la echipamentul greu cu haine și accesorii scumpe. Cine muncește, are! Chiar dacă salariul este plătit din bani publici, performanța este răsplătită!

Salariul Cristinei Neagu se ridică la 20.000€, devenind cel mai bine plătit sportiv din lumea handbalului, chiar înaintea multor bărbați ce țin capătul de afiș al acestui sport. Până în anul 2021, vedeta de la CSM primea o remunerație lunară de 17.500€, sumă deloc modestă. Însă dacă starul cere, trebuie să-i dai, căci altfel pleacă! Așadar, este lesne de afirmat că handbalista își permite stilul de viață pe care-l afișează, chiar dacă se oprește sistemul de termoficare bucureștean în ziua ei de salariu!

Neagu are outfit de aproape 17.000€, dar stați să vedeți ce urmează!

Cristina Neagu nu își permite să greșească nici măcar când iese în parc la promenadă, așa că a scos hainele bune din șifonier și a dat o tură de Herăstrău. Handbalista este obișnuită cu antrenamentele cu greutăți, așa că nu a putut renunța la ele nici măcar în afara programului sportiv. Drept mărturie stau adidașii de câte un kilogram bucata, Balenciaga Triple S. Nu cântăresc doar cât un lingou de aur, ci costă cât unul, prețul acestora trecând de 800€, adică un salariu mediu în România. Pantalonii Dsquared2 de culoare neagră sunt și ei vreo 500€, iar pentru necunoscători, Neagu ține să atragă atenția asupra brandului. Altfel de ce ți-ai băga tricoul în pantaloni, dacă nu să se vadă eticheta roșie, tipică brandului italienesc? Piesa de rezistență este ceasul „Rolex Datejust”, al cărui preț se ridică la peste 15.000€.

Cristina Neagu s-a urcat în AMG-ul de 100.000€, i-a dat pedală și a plecat!

După ce programul de relaxare s-a terminat, Cristina Neagu și colega sa de la națională s-au urcat în mașina starului și au plecat din Herăstrău. Pentru cine se aștepta la un autoturism mic, compact, de oraș, dar mai ales ușor de parcat, ei bine, vă înșelați amarnic! Cristina Neagu conduce un bolid Mercedes CLS AMG, de peste 100.000€, același tip de automobil pe care îl conduce și Selly. Nu contează ce faci, contează să fii remunerat corespunzător, chiar dacă banii sunt publici. Când i s-a mărit salariul, Cristina Neagu a fost chiar contrariată de comentariile conform cărora veniturile sale provin din contribuțiile cetățenilor, declarând că nu este treaba ei de unde provin banii clubului. Aparent, nu are treabă de unde vin, dar știe exact pe ce să îi cheltuiască!

