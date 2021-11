Cristina Șișcanu, confesiuni despre problema de sănătate cu care se confruntă. ”Nu am putut să mă ridic din pat”

Cristina Șișcanu trece prin momente de cumpănă din cauza stării de sănătate care îi provoacă bătăi de cap. Soția lui Mădălin Ionescu se confruntă cu dureri insuportabile de spate. Iată ce a dezvăluit vedeta!

Cristina Șișcanu și-a îngrijorat urmăritorii de pe rețelele de socializare și a mărturisit că se confruntă cu dureri insuportabile de spate, motiv pentru care fanii au dat-o dispărută. Soția lui Mădălin Ionescu a ținut să le explice internauților motivul pentru care a absentat din mediul online:

”Nu mă simt prea bine. Ieri am avut o criză de spate, am început să am probleme cu spatele, așa în zona asta lombară pe partea stângă și efectiv nu am putut să mă ridic din pat. De aceea, nici nu am fost ieri activă”, a spus Cristina Șișcanu pe Instagram.

Cristina Șișcanu a trecut pragul medicului estetician

Cristina Șișcanu a recunoscut că mai trece pragul medicului estetician, însă totul se rezumă la o procedură non-invazivă la nivelul feței. Soția lui Mădălin Ionescu este adepta procedurilor cât mai simple și de efect, iar la aproape 37 de ani de poate mândri cu un ten curat și luminos:

”Eu recurg la această procedură de vreo doi ani și sunt foarte mulțumită pentru că îmi conferă un aspect natural feței, dar totodată îmi conferă luminozitate, îmi șterge ridurile fine, fermitate, foarte multe lucruri benefice și repet, nu-mi plac lucrurile exagerate, deci e perfectă așa”, a spus Cristina Șișcanu pe Instagram.

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu se pregătesc să devină părinți?

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu au împreună o fetiță, dar timpul nu stă pe loc și au planuri mari pentru viitor. Cei doi își doresc să redevină părinți și chiar lucrează la acest aspect: ”Mami și tati se gândesc să facă un bebeluș. Am calculat că nu mai avem foarte mulți ani la dispoziție, nu mai avem timp de gândire”, a spus Cristina Șișcanu, la Antena Stars.

