Cristina Spătar, în doliu! Tatăl artistei s-a stins din viață: ”Drum lin către îngeri”

Cristina Spătar este în doliu. Tatăl artistei s-a stins din viață după ce a pierdut lupta cu o boală necruțătoare.

Cristina Spătar trece prin momente grele. Tatăl artistei a fost diagnosticat anul trecut cu cancer la gât. A urmat tratamente de specialitate, însă într-un final a fost răpus de boală. Anunțul a fost făcut chiar de Cristina Spătar pe conturile de socializare, unde a postat o imagine lângă sicriul părintelui său. (CITEȘTE ȘI: BOMBĂ ÎN SHOWBIZ! CRISTINA SPĂTAR S-A DESPĂRȚIT DE TIBI VĂRZARU: ”AM DECIS DE COMUN ACORD”)

”Drum lin spre îngeri, tată… Acolo o vei reîntâlni pe ea…”, a scris Cristina Spătar în descrierea fotografiei, făcând referire la mama sa. De asemenea, artista i-a mulțumit părintelui Ioan Bârgăoanu, protopopul de la Oneşti, pentru tot sprijinul acordat în această perioadă grea.

Și-a pierdut mama când avea 25 de ani

Mama Cristinei Spătar a murit tot din cauza acestei boli necruțătoare. Femeia a fost diagnosticată cu cancer la colon. Inițial, mama ei a mințit-o pe artistă în legătură cu boala sa. Când a aflat, Cristina Spătar, în vârstă de 25 de ani la vremea respectivă, și-a dus mama în Capitală ca să o opereze.

A urmat intervenția, iar apoi tratamentele de specialitate. Doar trei ani a mai rămas în viață, iar în tot acest timp artista i-a fost alături zi și noapte celei care i-a dat viață. (VEZI ȘI: PANDEMIA A AFECTAT-O GRAV! CE AJUTOR PRIMEȘTE CRISTINA SPĂTAR DE LA STAT: ”AM CHELTUIT O MARE PARTE DIN ECONOMII”)

”Mama si matusa m-au mintit si apoi mi-au spus ca este bolnava. In final au recunoscut, am ajuns la Bucuresti de la Onesti. Dupa ce s-a operat a urmat calvarul. A trait trei ani, am fost alaturi de ea. Avea dureri groaznice, nu o sa depasesc niciodata acest lucru. A fost o perioada foarte grea, divortul nu m-a marcat asa mult cum m-a marcat moartea mamei.

Mama era blanda, nu ridica tonul, era foarte blanda si incerca sa rezolve totul cu mult calm. Le-am spus copiilor ca bunica lor este in Cer si ne vede mereu. Aida in seamana mult cu ea. De la ea cred ca este trimisa. Cand o visez ea ma avertizeaza ca urmeaza sa se intample ceva”, a spus Cristina Spatar într-o emisiune TV.