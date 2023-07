Cristina Țopescu s-a stins din viață cu un mare regret. Andreea Berecleanu a dezvăluit ce și-ar fi dorit, dar nu a mai apucat să facă regretata jurnalistă

Cristina Țopescu a murit în decembrie 2019, în urma unui infarct miocardic. Astăzi, fosta prezentatoare TV ar fi împlinit 63 de ani. Regretata jurnalistă a plecat dintre noi cu o mare dezamăgire. Andreea Berecleanu, una dintre bunele și vechile sale prietene a dezvăluit ce și-a dorit, dar nu a mai apucat să facă. Acest subiect a fost unul extrem de sensibil de-a lungul vieții ei.

Cristina Țopescu s-a stins singură, în locuința ei din Otopeni. Trupul neînsuflețit al fostei jurnaliste a fost descoperit la trei săptămâni după ce nu se mai auzise nimic de ea. Vestea a fost una șocantă pentru apropiați.

Unul dintre cele mai mari regrete ale sale a fost că nu a putut avea niciodată copii, din cauza unor probleme de sănătate, apărute în urma unei erori medicale. Durerea a fost și mai mare din cauza faptului că nu a putut nici măcar să adopte un copil.

„Mi-am dorit mult copii, dar o greşeală medicală, chiar două, au făcut imposibila dorinţa asta a mea mare. Mi-aş fi dorit un copil nu pentru mine, ci doar ca să incerc să formez un om bun, generos, iubitor de toate fiinţele, responsabil şi solidar cu suferinţele şi bucuriile lumii, universului. Ce vise, nu?’, a spus Cristina Țopescu, acum câțiva ani.

Andreea Berecleanu, una dintre bunele sale prietene a dezvăluit că jurnalista avea grijă de o fetiță pe care se gândea să o adopte. Din păcate copila a fost dată altor părinți, iar acest moment a marcat-o profund.

„Au fost mulţi bătrâni de care a avut grijă ani întregi. Dar şi de un copil. O numise Eva Maria şi era dintr-un orfelinat. Se ducea la centru tot timpul şi îşi dorea să o înfieze. Însă a fost dată altcuiva. A fost unul dintre cele mai mari şocuri ale vieţii ei’ – a declarat Andreea Berecleanu, pentru elle.ro.

Gestul pe care îl face an de an, Nuami Dinescu, în memoria Cristinei Țopescu

Pe Nuami Dinescu și Cristina Țopescu le-a legat o frumoasă prietenie. Cele două iubeau foarte mult animalele și mergeau des la adăposturile de animale fără stăpân. Acolo se află și câinii pe care jurnalista i-a îngrijit până în momentul în care a încetat din viață. De la moartea fulgerătoare a jurnalistei, acrița obișnuiește să dea de pomană celor de la adăpostul în care se află câinii regretatei jurnaliste.

„Pentru că Biserica Ortodoxă nu acceptă incinerarea și atunci nici nu ai cum să o treci pe pomelnic să o pomenești, să îi faci parastas, pomană, cum se obișnuiește la noi, nu am putut să-i facem ce știam noi că se face: pomenire, slujbă etc. Acum trei ani, una dintre prietenele ei, Florina Preda, și cu mine, am făcut de mâncare și am făcut ca un parastas în familie, în familia de la adăpostul Monei Semeniuc unde este unul dintre câinii Cristinei. E o cățelușă scoasă din adapost de Mona, așa o cheamă, Cristina. E tot acolo, nu și-a exprimat nimeni dorința să o adopte. O sa pregătesc ceva de mâncare și o sa mă duc la adăpost, duminică vin și voluntarii, o să- i aprindem o lumânare și întâlnirea noastră o să fie un fel de: «Uite, Cristina, ne-am adunat azi pentru tine!» Nu e pomană, că nu respectă rânduiala, e pur și simplu încă o zi în care noi o să ne întâlnim pentru ea, asta va fi duminica ei. Va fi ceva în memoria Cristinei și a sufletului ei atât de bun și de nobil”, a mai declarat Nuami Dinescu, pentru Impact.ro.