Criticată că este nedezlipită de fetița ei, Laura Cosoi le închide gura răutăcioșilor: ”Nu vrem să demonstrăm nimic”

De când a devenit mămică, Laura Cosoi este în culmea fericirii. Blondina și soțul ei se ocupă îndeaproape de creșterea micuței, însă nu de puține ori Laura Cosoi a fost criticată în ceea ce privește timpul petrecut cu fetița ei.

Laura Cosoi trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei de când a devenit mămică. Blodina se ocupă de creșterea micuței și își petrece majoritatea timpului cu ea. Laura merge cu cea mică peste tot, ea și partenerul ei de viață, Cosmin Curticăpean, organizând recent o frumoasă vacanță în trei, în Bali.

Nu de puține ori însă… Laura Cosoi a fost criticată de gurile rele, deoarece este nedezlipită de fetița ei. Așa că blondina a vrut să le închidă gura răutăcioșilor și a transmis un mesaj pe contul ei de socializare.

”Rita este cu noi peste tot pentru ca asa ni se pare firesc. Nu vrem sa demonstram nimic, nu facem nimic deosebit fata de alti parinti care isi iau copiii cu ei in vacante, nu este un act de curaj, nu am pus niciun pariu, nu facem lucrurile altfel decat simtim, altfel decat sunt valorile dupa care ne-am ghidat pana acum. ☺️ Nu avem nevoie de pauza pentru ca “lucram” la relatia noastra cu Rita de fata.

Ne strangem in brate, ne tinem de mana, ne intelegem tacit din priviri daca ne amuza vreo prostioara facuta de Rita si ne place sa ne descoperim si asa, in postura de parinti. Pe Rita o integram in viata noastra si ne dorim sa fim impreuna, sa cunoastem locuri noi, sa intalnim oameni faini. Suntem norocosi ca putem face asta, dar este si asta o alegere pe care ne-o asumam. Nimic nu este greu daca te raportezi corect la schimbarile pe care le presupune venirea pe lume a unui copil. Ne-am dorit foarte mult acest pui de om si acum, ca este in viata noastra, nu ne mai ramane decat sa o traim impreuna, asa cum am visat! ♥️ #familygoals #lauracosoi #Rita", a scris Luara Cosoi pe contul ei de Instagram.

Laura și Cosmin s-au căsătorit în urmă cu patru ani

Laura Cosoi şi Cosmin Curticăpean s-au căsătorit în august 2015, la conacul Polizu din Iași. Înainte de cununie, cei doi miri au petrecut noaptea separat pentru ca „întâlnirea să fie mai dulce", după cum a mărturisit vedeta. „Am făcut primul pas spre un nou început, familia mea! Aseară, la apusul soarelui, înconjuraţi de cei dragi, în mijlocul naturii, am spus «Da». Azi va fi cununia religioasă şi sunt foarte emoţionată", s-a destăinuit imediat vedeta pe blogul personal.

Laura Cosoi a mai scris pe blog că, fără ajutorul celor dragi, nu ar fi ajuns persoana care este astăzi, fiind fericită de felul în care decurg evenimentele din viaţa ei. „Ce m-aş fi făcut în toţi aceşti 33 de ani dacă nu aş fi avut parte de iubirea lui Dumnezeu, iubirea celor din jur, de încrederea părinţilor, fără dragostea surorii mele, Alina, fără alintul frăţiorilor mai mici, fără zâmbetele care mă înconjoară la tot pasul, fără el, omul care mă face fericită?

Sunt binecuvântată şi iubită! Despre asta va fi vorba la nunta mea. Despre toate aceste etape, despre toţi oamenii pe care i-am cunoscut şi prin intermediul cărora am devenit Laura de azi. Vor fi lângă mine părinţii, fraţii, bunicii, prietenii de azi, dar şi cei de ieri, vom merge la biserică şi vom petrece apoi la umbra stejarilor seculari, dansând cu tălpile în iarbă. Pentru că sunt fericită!“, a scris ea.