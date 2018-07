Criză de nervi pentru Mihaela Buzărnescu. Dialog incredibil cu antrenorul: “Băi, mă asculți? Nu mai tot urla că nu mai poți!”

Mihaela Buzărnescu a învins-o în turul doi, cu scorul de 6-3, 7-5, pe sportiva slovenă Tamara Zidansek și s-a calificat în sferturi la BRD Bucharest Open. În actul secund, românca a clacat, exasperată de faptul că jocul ei nu a mai fost la fel ca în primul set. Motiv pentru care, în timpul unui on-court coaching, a făcut o criză de nervi pe margine.

Condusă cu scorul de 1-4 în setul 2, Mihaela Buzărnescu a izbucnit în lacrimi, iar antrenorul Septimiu Frățilă a purtat cu tenismena un dialog, pe care vi-l prezentăm în totalitate.

Septimiu Frăţilă: ”Ea joacă foarte mult cros. Tot timpul când se apară, o face cu cros. Mă auzi? Aşa, joacă lung de linie, să nu-ţi fie frică să joci aşa. haide! Uită-te la mine, fii pozitivă! Nu trebuie să-ţi fie teamă să joci lung de linie. Întotdeauna, cânt tu ataci, ea se apleacă în cros şi cu mingi înalte”.

Mihaela Buzărnescu: ”Dar, am jucat aşa şi a fost 4-1 şi 40-0!”

Septimiu Frăţilă: ”Băi, lasă că a fost 4-1 şi 40-0, te opreşti? Băi, mă asculţi? Deci, să nu-ţi fie frică să loveşti în lung de linie când atacă ea”.

Mihaela Buzărnescu: ”Ce am făcut la primul game? Am dat lung de linie, apoi lung de linie cu reverul, out”.

Septimiu Frăţilă: ”Aşa, si ai răbdare puţin. Băi, nu mai tot urla că nu mai poţi. Mă asculţi? Deci, termină cu nu mai poţi! Hai, că esti mai bună!”, a replicat antrenorul, după care a bătut palma cu Mihaela.

Sportiva noastră și-a revenit și a câștigat setul al doilea cu 7-5. S-a calificat în sferturile de finală, unde o va întâlni pe Yafan Wang.