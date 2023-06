Criza gravă a lui Theo Rose din cauza unei posibile despărțiri: „Copilul din mine nu putea face față”. Cântăreața a dezvăluit problemele pe care le-a avut în urmă cu 3 ani

Theo Rose a devenit mamă cu acte în regulă, recent. Ea și Anghel Damian sunt părinții unui băiețel pe nume Sasha Ioan. Cântăreața în vârstă de 25 de ani nu s-a ferit niciodată să vorbească despre viața privată, ba chiar a oferit și recomandări persoanelor din jurul ei, atunci când a considerat că sunt necesare. În urmă cu câțiva ani, artista mărturisea cu ce problemă s-a confruntat. De altfel, este vorba despre o teamă generată din cauza unei posibile despărțiri, frică în urma căreia Theo a realizat că se confruntă cu anxietate. Iată detalile mai jos, în articol.

În prezent, Theo Rose este împlinită. Cântăreața, în vârstă de 25 de ani, și regizorul peliculei românești „Clanul” au devenit părinții unui băiețel, pe nume Sasha Ioan. Fericirea este foarte mare în familia lor, iar artista își ține la curent prietenii virtuali cu toate activitățile pe care le fac împreună. Însă, puțini știu că, în urmă cu mai mulți ani, Theo s-a confruntat cu anumite probleme.

Theo Rose: „Tot auzisem de anxietate, dar nu înțelegeam”

Mai cu seamă, este vorba despre teama că părinții ei ar putea divorța. Pentru că s-a confruntat cu această frică, despre care spune că a asimilat-o încă din perioada copilăriei, a luat naștere anxietatea. Însă, despre existența ei și-a dat seama mai târziu.

„Acum vreo doi ani eram în avion în drum spre Timișoara, urma să am un concert acolo și a fost groaznic. Tot auzisem de anxietate, dar nu înțelegeam. Și până atunci îmi mai fusese frică, genul ăla de frică de fantome, de întuneric… În avion, dintr-o dată, am simțit că se petrece ceva dubios cu mine. Nu mai respiram cum trebuie, inima îmi bătea necontrolat… am simțit dintr-o dată tot ce se putea mai rău. În ce chinuri am așteptat să aterizeze avionul…”, mărturisea Theo, în urmă cu ceva vreme.

Artista susține că „totul vine din copilărie”

Inițial, nu s-a gândit că teama pe care o simte îi poate da starea respectivă. Ulterior, însă, a realizat că este o anxietate generată încă din perioada în care artista era mică.

„Totul vine din copilărie. Toate lucrurile de care m-am temut atunci când eram copil și pe care am încercat să le ascund sub preș, de-a lungul timpului. Am început să simt toate fricile, din nou, acum și copilul din mine nu crede că poate să facă față noilor situații”, a povestit vedeta în podcastul moderat de Damian Drăghici.

De altfel, Theo Rose și Anghel Damian trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar în data de 14 iunie au devenit părinți cu acte în regulă. Cântăreața a născut un băiețel perfect sănătos, la o clinică privată din București. Chiar înainte cu puțin timp să nască, cei doi au fost surprinși de CANCAN.RO, iar imaginile exclusive pot fi vizualizate aici. De asemenea, odată ce a ajuns acasă cu bebelușul, a transmis un mesaj care poate fi citit aici.

Sursă foto: social media