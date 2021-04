Croitoru, are „dezlegare” de la Iftime: „Nu îl țin cu forța la Botoșani!”

Valeriu Iftime, finanțatorul FC Botoșani, nu a rămas indiferent la declarațiile lui Marius Croitoru, tehnicinaul amenințând că pleacă dacă nu se vor îmbunătăți condițiile de pregătire.

„Dacă are ofertă bună și vrea să plece, Marius știe că pleacă când vrea el, ca orice fotbalist de la mine. Eu am vorbit cu Marius și în momentul ăsta el nu pleacă de la Botoșani. Uneori mai poate fi supărat și, repet, are dreptate să fie supărat pe terenuri acum. Se enervează și pentru că are în spate 20-30 de copii care toți sunt mofturoși. Eu sunt convins că nu pleacă acum. El nu are de ce să fie supărat niciodată pe mine. Eu am nevoie de el la Botoșani, avem treburi mari de făcut. Eu chiar îl ajut. L-am ajutat de când îl știu eu și el m-a ajutat pe mine și când a fost fotbalist, și acum când e antrenor. Eu nu îl țin cu forța la Botoșani. El știe ce are de făcut, e un tip ok”, a declarat Valeriu Iftime.

După victoria cu Academica Clinceni, Marius Croitoru a spus că la Botoșani sunt condiții de locurile 15-16 în Liga 1 și că nu mai poate continua. El îi acuză pe angajații DSPSA care au în subordine admnistrarea bazelor sportive că nu își fac treaba și că nu îi pun la dispoziție terenuri bune de antrenament.

„Sunt mândru de ceea ce au reușit băieții în condițiile pe care noi le avem. Suntem mult peste. Ceea ce oferim și ceea ce primim. Tot ce se întâmplă extra nu este ok. În condițiile acestea, îmi e greu să cred că anul viitor se va repeta ceea ce s-a întâmplat anul acesta. Locul patru este un obiectiv realizabil sportiv. În alte condiții nu ne putem bate la locul patru. Ca și condiții suntem la locul 15-16. Performanță de play-off și condiții de locul 15-16. Mă antrenez cu iarba până la genunchi, nu se vede gheata la fotbaliști. Găuri. Terenul e ca după bombardament. Pe terenurile noastre fac juniorii, fac echipe de Liga a III-a dar performanță știm decât Liga 1. Este inadmisibil, nu mai pot. În condițiile astea nu mai am puterea să merg mai departe. Mă rog la Dumnezeu să joc din trei în trei zile și să nu fiu nevoit să mă antrenez o săptămână în condițiile în care mă antrenez. Este incredibil ce condiții putem să primim din partea celor care se ocupă de mentenanța terenurilor. Am tăcut dar nu mai pot. Pe terenurile mele se antrenează juniorii și echipele de Liga a III-a iar eu nu am unde să mă antrenez. Trei luni m-am antrenat în balon și pe sintetic, ei dau vina de pe unii pe alții. E prea mult. Nu mai pot să continui așa. Dacă nu se schimbă ceva, nu mai am putere”, a afirmat Marius Croitoru.

După trei runde din play-off, FC Botoșani se află pe locul 5 cu 25 de puncte.