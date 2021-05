Croitoru: „Cât matematic mai sunt șanse la locul 4, luptăm pentru acest obiectiv” » Avem ponturi și de la Academica- FC Botoșani »»

Marius Croitoru, antrenorul principal al FC Botoșani, a declarat înaintea partidei de la Clinceni cu Academica, programată astăzi de la ora 17:30, că își dorește ca elevii săi să obțină toate cele trei puncte puse în joc pentru a da greutate punctelor câștigate runda precedentă în deplasare cu Universitatea, scor 3-2.

Tehnicianul moldovenilor a afirmat că atât timp cât mai sunt matematic șanse la locul 4, pe care se află Sepsi cu cinci lungimi în față, echipa sa va lupta pentru a îndeplini acest obiectiv.

„Revanșă e prea mult spus pentru că am câștigat în turul acestu play-off cu ei (n.r. scor 2-1) după ce ne-au bătut în regular la ei cu 2-1 și la Botoșani am făcut 0-0. Cert este că ne dorim să dăm greutate punctelor câștigate cu multă luptă la Craiova. Nu ascund faptul că ne gândim și la locul 4 având în vedere că din punct de vedere matematic mai sunt șanse la această clasare. Mergem să jucăm totul pe atac, așa cim am făcut-o mereu și sper să ne întoarcem cu toate cele trei punct din această deplasare”, a declarat Marius Croitoru, antrenorul principal al formației FC Botoșani.

Cele două formații care se întâlnesc astăzi la Clinceni închid clasamentul play-off-ului, FC Botoșani fiind pe locul 5 cu 31 de puncte iar Academica pe locul 6 cu 26 de puncte. În sezonul regular, a fost 0-0 la Botoşani şi 2-1 pentru Academica la Clinceni, moldovenii impunându-se cu același scor în turul acestui play-off în propriul fief.

Partida Academica – FC Botoșani va începe la ora 17:30 și va conta pentru runda a 8-a a play-off-ului Ligii 1, dueul fiind în direct la Digi Sport, Telekom Sport și Look.

Program etapa 8 Play-off Liga 1

Vineri, 14 mai

ora 17:30 Academica – FC Botoșani

Sâmbătă, 15 mai

ora 21:30 Universitatea – CFR Cluj

Duminică, 16 mai

ora 22:00 Sepsi OSK – FCSB

Clasament Play-off

1 CFR Cluj – 45 pct

2 FCSB – 44 pct. *

3 Universitatea – 37 pct.

4 Sepsi OSK – 36 pct *

5 FC Botoșani- 31 pct.

6 Academica – 26 pct.

*) echipe care au beneficiat de rotunjirea de 0.5 puncte