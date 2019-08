Croitoru tranșant cu Becali: „Niciodată nu aș accepta să lucrez cu Gigi Becali!”

Ironii de la distanță între Marius Croitoru și Gigi Becali. Tehnicianul FC Botoșani nu a uitat că nu a plecat în cele mai bune relații din „Ghencea” în perioada în care evolua pentru Steaua și a trimis câteva săgeți către latifundiarul din Pipera. Întrebat dacă ar accepta vreodată să lucreze cu Becali, Croitoru a refuzat din start această idee, ironizând modul în care decurge relația patron-antrenor la FCSB.

„Niciodată nu aș accepta să lucrez cu Gigi Becali. Eu nu am licența PRO, iar aici la Botoșani am un antrenor care are această licență. Acolo nu aș avea antrenor cu licență PRO deasupra mea”, a declarat Marius Croitoriu.

Gigi Becali nu a rămas indiferent la declarațiile tehnicianului FC Botoșani și l-a ironizat la rândul său.

„Ne-a refuzat și Croitoru, vă dați seama. Nu știm noi cât îl duce mintea la fotbal pe Croitoru?! A câștigat și el un meci…”, a fost replica lui Gigi Becali.

Referindu-se la duelul cu Gaz Metan Mediaș, încheiat 1-1, Marius Croitoru, antrenorul principal al FC Botoșani și-a felicitat jucătorii după meciul cu Gaz Metan chiar dacă aceștia nu au reușit să obțină decât un punct. Croitoru a taxat anti-jocul ardelenilor și a spus că în opninia sa, ținând cont de numărul ocaziilor de gol, victoria echipei sale ar fi fost logică.

„Cred că în opinia tuturor care au văzut jocul, rezultatul este nemeritat. Este o zi în care din păcate, fotbalul spectaculos nu a avut câștig de cauză. Nu voi face niciun pas înapoi, voi avea aceeași abordare. Vor veni zile când ocaziile se vor transforma în gol. Gaz Metan este o echipă puternică. În ciuda faptului că am avut șase-șapte ocazii și 65% posesie… Am dominat Mediașul fără drept de apel. Din păcate, încă suferim. Ajungem de multe ori în fața porții și nu fructificăm. Au avut o fază fixă și am luat un gol”, a declarat Marius Croitoru, antrenorul principal al FC Botoșani.