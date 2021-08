CS Mioveni produce prima mare surpriză a campionatului: „Trebuie să ne revenim cât mai rapid!”

CS Mioveni a produs prima mare surpriză a noului sezon fotbalistic al Ligii 1, învingând în deplasare cu scorul de 2-1 (1-0) Sepsi OSK Sfântu Gheorghe.

Victoria nou-promovatei a fost obținută grație reușitelor semnate de Lucian Dumitriu (min. 38) şi Bogdan Rusu (min. 46), golul de onoare al echipei din Sfântu Gheorghe fiind reuşit de bulgarul Chunchukov (min.90+1).

„Ești dezamăgit atunci când pierzi. Acea gafă ne-a turnat plumb în picioare și nu am mai putut să ne revenim. A venit golul din repriza doua foarte rapid și Mioveni s-a închis. Au venit cu lecția învățată și s-au adaptat rapid la lipsa noastră de reacție. Ne-am asumat cu toții, am jucat în Europa. Sunt niște probleme pe care le vom analiza împreună cu conducerea ș jucătorii Trebuie să ne revenim cât mai rapid. Astăzi nu am demonstrat că suntem o echipă puternică, dar există circumstanțe”, a declarat Leo Grozavu, antrenorul principal al celor de la Sepsi OSK.

Pentru covăsneni aceasta este prima înfrângere a sezonului în timp ce pentru CS Mioveni este prima victorie din campionat. Cu 4 puncte în dreptul lor, Sepsi OSK se află pe locul 8 în timp ce CS Mioveni ocupă cu 3 puncte locul 12.

Rezultate etapa 3 Liga 1 sezon 2021-2022

Gaz Metan Mediaş – FC Argeș 2-2

Rapid – Farul Constanţa 0-0

FC Voluntari – „U” Craiova 1948 2-1

CFR Cluj – Chindia Târgovişte 1-0

Universitatea Craiova – FC Botoşani 1-2

UTA Arad – FCSB 1-1

Sepsi OSK – CS Mioveni 1-2

Dinamo Bucureşti – Academica Clinceni 3-1