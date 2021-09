CSM București nu se regăsește! „Tigroaicele” au fost învinse de Rostov cu 27-30!

În cursul zilei de astăzi, „tigroaicele” de la CSM București au dezamăgit din nou în Liga Campionilor la handbal feminin. Elevele lui Adi Vasile au fost învinse cu 30-27 de către rusoaicele de la Rostov Don și în acest moment nu au nici măcar un punct după primele două runde.

Desfășurarea partidei dintre CSM București și Rostov Don

Reprezentanta României a condus doar în primul minut al partidei. Din acel moment, rusoaicele s-au distrat pe tot finalul întâlnirii. A fost una dintre cele mai slabe dispute în care au fost angrenate „tigroaicele” în ultimii ani. De altfel scorul ar fi putut fi unul mult mai dur, însă Rostov s-a odihnit în final, CSM reușind să inscrie inclusiv 4 goluri consecutiv între minutele 52 și 56.

Antrenorul Adi Vasile, a ținut să evidențieze următoarele aspecte:

„Rostov are calitatea să ia un avantaj mare. Meciul era câștigat cu mult înainte de final. La un moment dat, dacă am fi mai puțin relaxate și mai luptătoare, am fi putut arăta bine. Dezorganizare nu aș spune… CSM are nevoie de timp. Și dacă am fi câștigat astăzi, printr-o prestație foarte bună, problemele de fond sunt aceleași. Echipa are câteva jucătoare de bază care nu sunt la nivelul fizic dorit. E și logic. Pe de altă parte, banca noastră are nevoie de timp pentru a se suda. Vă garantez că echipa asta are un viitor, trebuie să creadă în ea. Cu timpul va arăta bine. Au fost două meciuri jucate împotriva unor echipe de top”