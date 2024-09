Cu ce afecţiune sensibilă s-a întors Diandra de la Insula iubirii? Ispita lui Andrei a intrat direct pe mâinile specialiştilor

Întoarsă de la Insula Iubirii, ispita Diandra se confruntă cu unele problemele. Deși experiența din Thailanda a fost una bună pentru ea, reușind acolo să formeze o conexiune aparte cu Andrei, la întoarcerea aceasta a întâmpinat mai multe probleme. Cu ce afecțiune sensibilă s-a ales Diandra după Insula Iubirii?

După întoarcerea din Thailanda, Diandra a vizitat tot mai des o clinică de înfrumusețare, unde a apelat la tot felul de tratamente faciale. Ei bine, se pare că acest lucru se datorează faptului că ispita s-a întors cu câteva probleme de la Insula Iubirii. Mai exact, tenul tinerei a fost grav afectat.

După ce experiența Insula Iubirii s-a terminat și a ajuns acasă, Diandra le-a mărturisit urmăritorilor săi că s-a întors din Thailanda cu probleme grave cu tenul. Iar pe lângă asta s-a ales și cu câteva kilograme în plus.

„Situația din Thailanda: 6 kg în plus și tenul mi-a luat-o razna.

Problemele cu tenul ale Diandrei au fost observate și de fanii din mediul online, care nu au ezitat și au pus mai multe întrebări pe această temă. Mulți s-au gândit că tenul ei a fost distrus de produsele de make-up care i s-au aplicat cât timp a fost în emisiune. Diandra a lămurit și acest aspect și a vorbit despre factorii care au stat la baza problemelor sale din prezent.

„Am observat că s-a tot pus vina asupra fetelor de la make-up și vreau să o lămurim că ele au făcut tot ce ținea de ele și au lucrat impecabil chiar și presate de timp uneori. Factorii determinanți sunt alții.

În cazul meu, de exemplu (aveam cu 5-6 kg în plus), temperaturile, plus make-up constant pe față la căldurile respective… afectează tenul. Nu respiră suficient. Dacă mai ai și ten gras/mixt… poți să mergi la culcare. Lumini etc.

Odihna, alimentația, toate contează. Acasă dacă ai un anumit stil de viață (aici țin fasting, acolo nu prea om reușit) poate mai disciplinat, în emisiune ești distras de la lucrurile astea. Ai mai tot timpul activitate, date-uri, surprize…

Eu mi-am dat un refresh abia după ce m-am întors acasă. M-am confruntat recent și cu un început de acnee. M-am mai văzut și la TV și mi-am dat seama ce anume îmi influențează tenul, pielea… ce să reduc și așa mai departe. Mi se pare amuzant oricum cât de drastic suntem cu alții de parcă noi ne trezim mereu cei mai frumoși și nu avem perioade mai puțin bune”, a spus Diandra, în mediul online.