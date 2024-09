Dieta Diandrei de la Insula Iubirii. Cum a slăbit ispita aproape 10 kilograme

Diandra Moga (27 de ani) este una dintre ispitele de la Insula iubirii care și-au îndeplinit rolul cu sfințenie. Andrei Rotaru a fost cel care i-a căzut în plasă, însă Cupidon nu a ocolit-o nici pe ea. În timpul celui de-al 8-lea sezon din cel mai dur test al fidelității, Diandra a reușit să prindă drag de soțul Cristinei Rotaru, devenind astfel una dintre cele mai controversate ispite feminine. La scurt timp de la terminarea filmărilor din Thailanda, aceasta a reușit să slăbească aproape 10 kg, schimbare care a atras curiozitatea internauților. Cum a reușit bruneta să scape de kilogramele nedorite.

Considerată una dintre cele mai controversate ispite feminine de la Insula iubirii, Diandra Moga a trecut printr-o serie de transformări în ultima perioadă. De când s-au terminat filmările din Thailanda, bruneta a reușit să-și formeze propria comunitate pe social-media. NU RATA: Diandra recunoaște tot: a locuit sau nu Andrei cu ea, la Cluj, după ce s-au întors de la Insula iubirii?

Activă și dornică să împărtășească lucrurile frumoase, cât și mai puțin plăcute din viața sa, bruneta a vorbit pe o rețea de socializare despre ultima sa transformare fizică spectaculoasă. La doar 27 de ani, tânăra se mândrește cu o atitudine provocatoare și un fizic de invidiat.

În timpul unui InstaStory, Diandra le-a spus fanilor săi cum a reușit să scape de 8 kilograme. Aceasta a recunoscut că inițial nu și-a propus să țină o dietă, ci doar să adopte un stil de viață mai sănătos. Pe parcursul celor 21 de zile petrecute în Thailanda, bruneta a suferit mici modificări la nivelul corpului, schimbări de care nu era complet străină. Citește și: Andrei Rotaru nu a scăpat de Diandra! Ispita a făcut marele anunț: când urmează să spună adevărul

Primul pas a fost să renunțe la a mai consuma carne, combinat cu postul intermitent 8/16, adică mănâncă în decursul a 8 ore pe zi, iar 16 ore nu consuma niciun fel de aliment. Mai mult de atât, Diandra a mărturisit că – atunci starea fizică îi permite – ține post negru în zilele de luni, miercuri și vineri. Prin acest fel, bruneta a reușit să slăbească de la 65 de kg la 57.

„Nu am avut intenția să slăbesc, doar să-mi reiau stilul de viață și să mănânc mai alcalin, pentru că mi-o luase tenul razna și îmi doream să se curețe cu orice preț. Mai pățisem asta când am plecat în Bali și știam deja ce am de făcut. Am renunțat și la carne din nou, de mai bine de o lună. Mai mănânc doar fructe de mare, și rar. Cu fasting-ul 8/16 mă simt perfect. Ca speedy gonzales. Țin post negru luni, miercuri și vineri. Dar nu mereu! Depinde de cum îmi simt organismul”, a scris Diandra pe InstaStory.