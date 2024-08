Diandra recunoaște tot: a locuit sau nu Andrei cu ea, la Cluj, după ce s-au întors de la Insula iubirii?

Diandra și Andrei Rotaru au rupt gura târgului la Insula Iubirii, după ce s-au cuplat din primele zile. Cei doi au avut o conexiune aparte, care a durat și după sfârșitul sezonului 8. Cristina și Andrei au divorțat și în ciuda faptului că au încercat să-și mai dea o șansă, lucrurile nu mai pot funcționa între ei, după cum a povestit pe internet chiar fosta concurentă a show-ului de la Antena 1. S-a zvonit că ispita și bărbatul s-ar fi mutat împreună, dar lucrurile ar sta altfel. Ce spune focoasa brunetă despre legătura cu acesta?

Diandra și Andrei Rotaru ar fi continuat să țină legătura pentru o vreme, după sfârșitul competiției de la Antena 1. S-a zvonit că cei doi s-ar fi mutat pentru un timp la Cluj, acolo unde locuiește ispita și ar fi încercat să formeze un cuplu. Doar că, situația nu ar fi stat așa, spune bruneta. Ispita de la Insula Iubirii a vorbit pe șleau despre idila dintre ea și fostul soț al Cristinei.

CITEȘTE ȘI: Dovada CLARĂ că Andrei Rotaru e istorie pentru Cristina! Ce a făcut ea va vedea toată România acum

Aceasta a negat faptul că ar fi locuit timp de 2 luni cu Andrei, la Cluj. Mai mult decât atât, tânăra spune că cei doi nu au locuit împreună nici măcar o zi, dar 2 luni.

CITEȘTE ȘI: ANDREI A SPUS DE CE A ÎNŞELAT-O PE CRISTINA CU DIANDRA. CE ÎI LIPSEA DIN INTIMITATEA CU SOŢIA: „PĂPUŞĂ GONFLABILĂ”

Întrebată fiind de un urmăritor de pe Instagram ce ar face în cazul în care Andrei s-ar întoarce la ea mult mai hotărât, Diandra a răspuns fără ezitare că nu ar accepta nicio relație cu el. Aceasta a ținut să puncteze că nu ar fi existat nicio potrivire între stilul ei de viață și al lui.

Diandra nu vede nicio relație între ea și Andrei Rotaru. Se pare că nu ar exista nicio potrivire între cei doi, chiar dacă era o conexiune uriașă pe parcursul show-ului. Bruneta a dat de înțeles că au existat anumite lucruri care nu i-au plăcut la bărbat, în timpul emisiunii, și pe care le-a trecut la „dosar”.

„Am menționat de N ori în emisiune (pentru cine a dorit să audă) că trăiesc prezentul si atât. Și am încheiat cu „am trăit totul la intensitate maximă” si am menționat că am observat lucruri acolo, pe parcurs, care au fost trecute la „dosar” și la care nu am dorit să închid ochii. Viata de după emisiune este așa cum și a creat-o fiecare. Nu am mers acolo cu lipsuri, neîmpliniri sufletești și bagaj emoțional. A mea a rămas la fel de frumoasa si după”, a scris aceasta pe Instagram.