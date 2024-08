Andrei Rotaru nu a scăpat de Diandra! Ispita a făcut marele anunț: când urmează să spună adevărul

Andrei Rotaru nu a reușit să scape de Diandra Moga! Ispita de la „Insula Iubirii” a făcut un anunț de mare amploare, dezvăluind când și unde va împărtăși adevărul despre ceea ce s-a întâmplat în Thailanda. Controversata ispită a devenit subiect de discuție intensă în ultimele săptămâni, iar acum se pregătește să ofere fanii o explicație detaliată.

Diandra Moga, cunoscută pentru rolul său de ispită provocatoare în cadrul emisiunii, a fost implicată într-o relație cu Andrei Rotaru, care a dus la distrugerea căsniciei acestuia cu Cristina Rotaru. După ce a refuzat să se implice în marea finală a emisiunii, Diandra a fost aspru criticată pentru rolul său în destrămarea căsniciei. Deși a fost acuzată că a influențat deciziile lui Andrei, Diandra susține că a fost total onestă în privința sentimentelor și alegerilor sale. Însă, întorși în România, Cristina și Andrei au decis să își mai acorde o șansă.

Recent, Diandra a ales să vorbească despre problemele apărute în timpul filmărilor, oferind detalii despre experiențele trăite pe insula din Thailanda. Într-un mesaj postat pe rețelele de socializare, ea a anunțat că va face lumină în legătură cu întregul context și va explica în profunzime situația.

Ispita a declarat că, în ciuda speculațiilor, nimic din ceea ce s-a întâmplat nu a fost regizat. Totul a fost trăit cu intensitate reală, iar deciziile luate au fost personale și neinfluențate de producție. Diandra a insistat că va răspunde întrebărilor care i-au fost adresate, dar a preferat să evite subiectul până acum pentru a nu influența prea devreme percepția publicului.

Am fost întrebată, în mare parte, de ce nu am ieșit în față să vorbesc mai pe larg sau să spun mai mult, ce s-a întâmplat la final, ce s-a întâmplat după. Nu vorbesc încă pentru că, săptămâna viitoare, cel mai probabil vor ieși o serie pe episoade pe Antena Play unde vorbim fiecare dintre noi. Vom fi mai expliciți, cum am văzut noi situația de după , ce s-a mai întâmplat, care e pespectiva asupra lucrurilor, după ultimul episod. Dacă voi mai avea ceva de spus, voi veni cu completările de rigoare, dar cred că totul e destul de explicit, încât să se înțeleagă ce era de înțeles”, a spus Diandra pe pagina sa de Instagram.

Pe de altă parte, Andrei Rotaru și Cristina, după divorțul și separarea provocate de această situație, au reușit să își mai ofere o șansă. Cei doi au decis să plece într-o vacanță împreună și au început sesiuni de terapie pentru a lucra la problemele lor. În ciuda regretelor lui Andrei și eforturilor de a repara greșelile trecutului, viitorul relației lor rămâne incert.

„Să-și tragă de acolo învățămintele necesare. Voi veni cu lămuriri dacă simt că va fi cazul după acel episod. Vreau să mulțumesc și producției, oamenilor care au făcut ca acest lucru să se întâmple. Nu a fost regizat sau fals, fiecare a venit acolo și a făcut ce a simțit. Povestea mea nu a fost perfectă. A fost imprevizibilă, a fost neașteptată. Am fost fix așa cum am știu, după versiunea pe care am avut-o atunci. Mi s-a spus că producția a sugerat ce decizie să iau la final. Cred că s-a observat deja că nu sunt persoana pe care să o influențezi să ia anumite decizii. Au fost și situații în care poate nu am acționat așa cum și-ar fi dorit publicul, dar am fost loială pentru mine și pentru sufletul meu.

După acest interviu vom discuta mai pe larg dacă mai este cazul. Ideea este că pe lângă a fi ispita, am fost și eu un om cu trăiri și sentimente. Nu poți să fii imun. Stai o lună fără telefon, stai cu oamenii ăia în casă, povestești cu ei, e normal că creezi anumite atașamente și atracții. Am fost și om. La final am tras o linie pe care ați văzut-o și voi. Am fost conștientă tot timpul, nu am trăit în amnezie. Am observat diferite gesturi pe care, poate nu le-am verbalizat, dar le-am stocat, ca să le pun în balanță și să iau decizia cea mai bună, pentru mine, apoi pentru ceilalți”, a mai spus ispita.