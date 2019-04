Cu ce bărbat celebru a fost fotografiată Anamaria Prodan de paparazzi, în miez de noapte

Anamaria Prodan are o familie frumoasă alături de soțul ei, Laurențiu Reghecampf, și cei trei copii, două fete pe care le are din prima căsătorie, și un băiat, din actualul mariaj. Chiar dacă în ultima vreme au tot existat zvonuri că impresara și Reghe s-ar despărți, ei bine, cei doi sunt foarte fericiți și se bucură în continuare unul de celălalt.

Nu doar pe plan personal îi merge foarte bine, ci și profesional, Anamaria Prodan a fost fotografiată recent de spynews.ro la un restaurant din Capitală și era însoțită de mai multe persoane din lumea fotbalului, printre care și Nicolae Cristescu, patronul din Giulești. După ce a luat cina, impresara a fost condusă la mașina. (Vezi Galerie Foto)

Ce dietă ține Anamaria Prodan

Anamaria Prodan este într-o formă fizică foarte bună și arată atât de bine după ce a ținut o dietă bazate doar pe lichide, care a făcut-o să piardă 15 kilograme.

„Eu dacă îmi doresc ceva nu-mi stă nimic în cale! Este o dietă prin care toţi sportivii mari ai lumii slăbesc. Nu am mai mâncat solid absolut nimic, doar sucuri. Nu e dificil, pentru că organismul de aia are nevoie. De vitamine. S-a curăţat tenul, am slăbit frumos. Am băut sucuri de spanac amestecat cu kale, cu ginger, cu portocale cu sucuri naturale. Aveam doi litri de suc, în ultima perioadă nici nu mai puteam să-l beau pe tot. Poate beam un litru pe zi. Şi apă, foarte multă apă. Aveam non-stop sucul în mână. Dacă mă opream undeva, îl puneam la frigider„, a declarat Anamaria Prodan Reghecampf.

Anamaria Prodan are trei copii

Anamaria Prodan Reghecampf (n.: 17 decembrie 1972) este un agent FIFA, realizator TV şi fotomodel român. A activat ca preşedinte de club la CS Buftea în liga a doua, preşedinte de club la FC Snagov în liga a doua, preşedinte executiv la FC Universitatea Cluj şi manager general în Liga 1 la FC Gloria Bistriţa şi Concordia Chiajna. Celebra impresară are trei copii: Rebecca Dumitrescu, Sarah Dumitrescu şi Laurențiu Reghecampf Junior. Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au căsătorit în 2008.