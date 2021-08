Recent, prezentatorul TV Florin Călinescu a renunțat la PRO TV, televiziunea la care a lucrat ani de zile. De data aceasta, omul de televiziune ar fi semnat un contract cu un alt post de televiziune, iar multe persoane s-au întrebat, cel puțin în mediul online, dacă își va deschide el propria emisiune.

Fostul jurat de la „Românii au talent” a explicat că acum caută oameni potriviți pentru diversele programe pe care le va implementa și dezvolta la alte televiziuni din România. Pe de altă parte, vedeta a vorbit în cadrul unui interviu pentru Impact.ro despre dorința de a lucra și cu alte persoane apropiate lui. Mai multe persoane s-au întrebat dacă celebra emisiune „Chestiunea Zilei” va reveni. Potrivit informațiilor, omul de televiziune ar fi semnat cu postul Prima TV pentru acest tip de producție. Emisiunea respectivă este un show de noapte care a fost produs similar după modelul celui din Statele Unite ale Americii. Florin Călinescu s-a făcut remarcat în perioada 1996 – 2000 și ulterior în 2004 cu producția respectivă. Cu câțiva ani în urmă, Florin Călinescu anunța că vrea să readucă producția pe TV.

Pe de altă parte, Florin Călinescu a dezmințit anumite zvonuri în urma cărora s-a spus că vedeta ar vrea să își deschidă propria televiziune. Anunțul l-a făcut prin intermediul unui live pe rețelele de socializare.

”Ca să fie foarte clar, nu îmi fac o televiziune, pentru că nu sunt atât de kamikaze, de nebun, e vorba poate de milioane, habar nu am, dar am semnat un contract cu niște prieteni și veți afla, poate săptămâna aceasta, despre ce este vorba. De consilier, de consultant. Probabil o să fac și o emisiune, două, trei cu dumneavoastră. Am semnat un contract de consultanță pentru mai multe televiziuni. O să vă mai zăpăcesc de cap săptămâna aceasta și după aceea o să ne lămurim. S-a creat o confuzie, am spus facem o televiziune, nu fac o televiziune. Vă rog să aveți toată încrederea”, spunea Florin Călinescu într-un live pe Facebook.

Florin Călinescu, somat de Pro TV să aleagă: “Ori noi, ori lumea politică”

CANCAN.RO a luat legătura, însă, cu un apropiat de-ai actorului, care a acceptat, sub protecția anonimatului, să dezvăluie principalul motiv pentru care actorul și Pro TV au reziliat contractul. Din câte se pare, faptul că Florin Călinescu deține o funcție politică importantă, cea de președinte al Partidului Verde, a cântărit decisiv în ruperea bruscă a înțelegerii.

“Totul a fost politic. El este președinte al Partidului Verde, iar Pro TV i-a transmis încă din sezonul trecut să renunțe la funcție, dacă vrea să mai continue ca jurat la ‘Românii au talent’. Chiar și CNA recomandă, clar, ca persoanele care au emisiuni la TV să nu aibă funcții politice. Până acum, el și Pro TV au mers pe burtă, cum se spune. Luna trecută, conducerea postului s-a spus, însă, clar: ori noi, ori lumea politică. Strâns cu ușa, Călinescu le-a transmis că alege, în continuare, să rămână în funcția de președinte al partidului. Așa că s-a ajuns la ruperea contractului, pentru că nu poți fi și formator de opinie și să ocupi și funcție într-un partid”, ne-a declarat apropiatul lui Florin Călinescu.

Sursă foto: Arhivă CANCAN