Cu ce se ocupă acum Florin Călinescu, după ce a renunțat la Pro Tv. Prezentatorul a semnat un nou contract

Florin Călinescu nu renunță de tot la televiziune. După o viață în acest domeniu, prezentatorul a semnat un contract de consultanță cu mai multe posturi de televiziune, pentru a ajuta la rebranduirea acestora.

„Niște buni prieteni s-au gândit și ei să ne încrucișăm destinele și să o iau de la zero. Nu am nicio teamă, nicio frică. Genul meu e să construiesc, decât să mă dau pe tobogane construite de alții bine judecate de ei și pentru distracția unor audiențe. Am dat un anunțul și cred că nu s-a înțeles foarte bine și atunci vreau să explic rar și pe îndelete”, a spus în deschiderea live-ului de pe Facebook Florin Călinescu.

„Nu-mi fac televiziune, nu sunt nebun”

Fostul jurat de la „Românii au talent” a explicat că acum caută oameni potriviți pentru diversele programe pe care le va implementa și dezvolta la respectivele televiziuni.

„Caut oameni, pentru că asta am făcut din 1 decembrie 1995, care să se exprime într-un fel sau altul într-un colectiv de creație. Rămâne să iau legătura cu unele din persoanele care îmi trimit dorințele lor de a lucra împreună. Niciodată nu am făcut și nu pot să fac compromisuri. Nu îmi fac o televiziune, pentru că nu sunt atât de nebun, e vorba poate de milioane, habar n-am, dar am semnat un contract cu niște prieteni și veți afla săptămâna aceasta despre ce este vorba. Probabil o să fac și o emisiune, două, trei, cu dumneavoastră.

Am semnat un contract de consultanță, de consiliere, pentru mai multe televiziuni. S-a creat o confuzie. Am zis facem o televiziune, deci nu fac o televiziune. Nu de la zero, facem o rebranduire”, a mai spus el.

„Nu trebuie să fiți actori, ba chiar caut să fiți sinceri și entuziaști. Caut să facem în această televiziune, în aceste televiziuni, programe românești, caut scenariști, oameni care să știe că facă un film, reportaje, nu pentru mine, ci pentru aceste televiziuni unde eu sunt consilier. Împreună cu niște prieteni fac niște lucruri importante. Eu sunt chemat să-mi dau cu părerea și să începem să creionăm niște programe. La ce mă pricep? La satiră, la comedie, scenarii, mecle, atitudini…”, a mai scris Călinescu pe pagina sa de Facebook.

