Ce a “lovit-o” pe Gabriela Cristea după ce și-a făcut singură manichiura: “Mă simt groaznic”

Gabriela Cristea se confruntă cu niște probleme, după ce a decis să-și facă singură manichiura. Prezentatoarea TV le-a dezvăluit fanilor experiența de coșmar prin care a trecut.

Manichiurista ei nu se afla în București, așa că a decis să se ocupe singură de unghiile ei. Gabriela Cristea și-a achiziționat produsele necesare și, înainte cu 24 de ore, a decis să le testeze pe două dintre unghii. Totul părea în regulă, însă a doua zi când și-a făcut cu ojă și restul mâinii… s-a ales cu o alergie severă. Mâinile i s-au umflat vizibil, iar pe un picior i-a apărut o eczemă. (CITEȘTE ȘI: MAI VREA SAU NU COPII GABRIELA CRISTEA?! DEZVĂLUIREA PE CARE I-A FĂCUT-O CRISTINEI CIORAN)

”Trec printr-o perioadă mai ciudată, am făcut o prostie și acum plătesc. M-am hazardat să-mi fac singură unghiile cu niște produse noi. Am încercat cu 24 de ore înainte pe 2 unghii și totul a fost ok. Aseară mi-am făcut unghiile și la mâna dreaptă și am o alergie groaznică.

Mâinile mele sunt foarte umflate, o să spuneți că am o manichiură frumoasă, dar buricele degetelor sunt foarte umflate. Mă simt groaznic. Alergia s-a declanșat foarte repede. Am luat antihistaminice. Din păcate acum mi-a ieșit și ca o eczemă pe picior. Mi-am făcut-o cu mâna mea”, a spus Gabriela Cristea pe Instagram.

Speră să scape de alergie

Prezentatoarea TV este conștientă că a greși și că nu și-a așteptat manichiurista să se întoarcă în Capitală. A mers, însă, la farmacie să-și ia medicamentele necesare ca să-și revină cât mai rapid. Vedeta acuză dureri mari, în special în degete și nu își poate folosi mult mâinile.

Gabriela Cristea a apelat și la ajutorul prietenilor virtuali pentru a găsi un tratament-minune. (VEZI ȘI: GABRIELA CRISTEA A FOST SURPRINSĂ FĂRĂ VERIGHETĂ! MOTIVUL PENTRU CARE A RENUNȚAT LA EA. „MI-E GREU APOI”)

”Sper să fiu mai bine și să mă refac până diseară. Am buricele degetelor foarte umflate și nu pot să fac absolut nimic. Să spăl vasele exclus, abia pot să fac ceva. Dacă mă puteți ajuta cu un remediu care să-mi amelioreze starea asta, v-aș fi mega recunoscătoare”, a mai spus Gabriela Cristea.