Cu ce probleme de sănătate se confruntă Marisa Paloma. Bruneta este însărcinată pentru prima dată

Marisa Paloma, câștigătoarea concursului „Bravo, ai stil!”, trăieşte în prezent cea mai frumoasă perioadă din viaţa sa. Şatena urmează să aducă pe lume primul său copil. Pe reţelele de socializare, tânăra a oferit fanilor săi şi câteva declaraţii despre cum au decurs ultimele luni.

Marisa Paloma a cunoscut succesul după ce a participat la celebra emisiune de stil. Pe lângă marele premiu, şatena a reuşit să strângă în jurul său o comunitate uriaşă de admiratori, pe care îi ţine la curent cu activităţile sale în fiecare zi.

După ce a anunţat faptul că împreună cu logodnicul ei, Liviu, vor deveni părinți la finalul acestui an, vedeta a primit multe întrebări legate de acest subiect.

Marisa Paloma, probleme de sănătate în timpul sarcinii

Astfel, recent, pe pagina sa de Instagram, vedeta le-a răspuns prietenilor virtuali la curiozităţi, ba chiar a vorbit şi despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat în sarcină.

“La început a fost totul minunat. După prima lună de sarcină au început să apară grețurile și stările de rău. Vomitam și de 20 de ori pe zi. Am slăbit 3 kilograme în mai puțin de două săptămâni. A fost una dintre cele mai grele perioade din viața mea.”, a dezvăluit Marisa, pe Instagram.

Cum a început povestea de dragoste dintre şatenă şi tatăl copilului său

Marisa se iubește din 2017 cu Liviu Stanciu. Cei doi s-au cunoscut în culisele de la Kanal D, pe vremea când aceasta era concurent în cadrul emisiunii „Bravo, ai Stil!”. De atunci formează un cuplul și lucrurile par să meargă perfect între cei doi. În urmă cu câteva luni aceştia s-au logodit.

„LOGODITĂĂĂ!!! FINALLY! Am așteptat momentul cu atât de multă iubire în suflet, încât chiar NU MI-A VENIT SĂ CRED că se întâmplă! Emoționant. Stări peste stări, care per total au reușit să mă blocheze complet în momentul în care am realizat ce se întâmplă. Abia acum realizez… și poate nici acum.

Încă asimilez acest cumul de fericire nemaitrăită până acum. Nu-mi venea sa cred când m-am trezit dimineața lângă el și am văzut că port inelul de logodnă. Chiar este una dintre cele mai MARI dorințe ale mele. Parcă trăiesc un vis. Îl iubesc mult și am trecut prin la fel de multe împreuna”, a declarat Marisa Paloma.

Înainte de Marisa acesta a mai bifat câteva relații cu nume celebre din showbzi. A fost cuplat cu Zayra Tudor, Dana Marijuana, Tania Budi, Ramona Năstase și Cătălina Grama.

Sursă foto: Instagram