Cu ce probleme de sănătate se confruntă Otilia Bilionera după Survivor: „Am început să am sângerări”

Otilia Bilionera a fost eliminată din competiţia de la Survivor România din cauza problemelor de sănătate cu care s-a confruntat. Deşi s-a întors în România, starea sa de sănătate nu s-a îmbunătăţit. În cadrul unui interviu recent, artista a făcut noi dezvăluiri.

După mai multe investigaţii, medicii care se ocupă de concurenţii de la Survivor au decis că cel mai bine pentru artistă ar fi să se întoarcă în ţară. Problemele sale de sănătate nu i-au permis să meargă mai departe în competiţie. Mai mult, deşi în Dominicană a urmat un tratament, din cauza condiţiilor, starea sa s-a agravat.

Cu puțin timp înainte de a reveni în România, vedeta le-a transmis fanilor săi un mesaj în care a vorbit despre momentele grele prin care trece.

„Bună dragilor, mi-a fost foarte dor de voi! După cum știți, din cauza unor probleme medicale, am fost eliminată seara trecută din competiția Survivor România. Am fost tratată în „mai multe reprize” cu antibiotice puternice, luate pe stomacul gol, însă infecția urinară și inflamația la ovare pe care le-am făcut fix înainte de competiție nu au cedat deloc.

Tratamentul nu își făcea efectul din cauza condițiilor nefavorabile: ploaie, frig etc. Mai mult, am început să am sângerări gastrice și dureri puternice de stomac. Medicul a intervenit de urgență și mi-a dat un tratament care să îmi amelioreze durerile și să oprească sângerarea. Fiind suspectă de gastrită sau ulcer, medicul a luat decizia corectă de a mă scoate din competiție!”, a dezvăluit Otilia Bilionera în mediul online.

Cum se epilează fetele de la Survivor România

Fetele întâmpină probleme de igienă personală, cum ar fi creșterea părului din anumite zone ale corpului, lucru care este destul de incomod pentru o persoană de sex feminin.

Când vine vorba de produse pentru îngrijirea corporală, concurenții din cadrul acestui show întâmpină dificultăți deoarece nu dispun de tratament regește. Fără săpun, șampon sau gel de duș, aceștia se spală în Ocean. Pentru reprezentantele sexului frumos, situația este și mai dificilă atunci când vine vorba despre epilat.

Grațiela Duban, fosta concurentă din cadrul show-ului, a mărturisit cum reușesc femeile să scape de părul nedorit în condițiile date. Se pare că producătorii le pun la dispoziție un aparat de ras, dar majoritatea apelează la epilarea definitivă înainte de a ajunge în Republica Dominicană.

”Am înțeles că, la un moment dat, ni se va da un aparat de ras, și da, putem să ne epilăm cu el. Dar atât! În rest nimic, ne vom spăla fără săpun, șampon sau gel, doar cu apa din ocean. Adevărate amazoane”, spunea Grațiela Duban.

