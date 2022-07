Cu ce probleme de sănătate se confruntă Vlăduța Lupău în ultimul trimestru de sarcină: ”Sper să nu mor...”

Vlăduța Lupău este însărcinată în al treilea trimestru de sarcină şi în curând urmează să aducă pe lume un băieţel. Artista este activă pe reţelele de socializare, iar în această perioadă şi-a ţinut la curent fanii cu toate schimbările care s-au întâmplat în viaţa ei. Recent, vedeta le-a povestit celor care o urmăresc faptul că se confruntă cu unele probleme de sănătate care nu îi dau pace. Iată despre ce este vorba.

Vlăduța Lupău trăieşte cea mai frumoasă perioadă din viaţa ei. Vedeta abia aşteaptă să îşi ţină în braţe copilul pe care şi l-a dorit atât de mult. Cu toate acestea, unele situaţii nu o lasă să se bucure din plin. Mai exact, cântăreaţa suferă din cauza arsurilor la stomac. Este o problemă frecventă în cel de-al treilea trimestru și se pare că vedeta nu a scăpat ea.

Bebelușul său are deja păr, aceasta fiind şi cauza problemelor.

„Arsurile de stomac sunt groaznice. Nu le mai suport. Știu că mi-ai scris că de la păruțul bebelușului și într-adevăr s-a văzut și la ecografie că are păruț. Direct m-am uitat pe site la mașini de tuns. Când iese îl tund direct. Îl tund direct și zic ce mi-ai făcut tu mie, pentru asta vei fi tuns. Sper să nu mor de arsuri”, a spus Vlăduța Lupău pe rețelele de socializare.

Vlăduța Lupău, decizie neașteptată cu privire la creșterea fiului său

Artista se bucură de o situație financiară foarte bună, dar asta nu o împiedică să se gândească la momentele în care nu avea bani suficienți pentru a-și putea cumpăra lucrurile de care avea nevoie, așa că apela la magazinele de tip second hand. Această experiență a învățat-o să prețuiască mult mai mult ceea ce are și să lupte pentru a putea câștiga banii necesari pentru a achiziționa hainele de firmă dorite.

Vlăduța Lupău a luat în considerare probabilitatea de a-și îmbrăca fiul cu haine second-hand pentru a-l învăța valoarea banilor și pentru a-l motiva să devină un om muncitor.

„Spuneam acest lucru, într-adevăr, și m-a râs lumea! Ei bine, și eu am crescut și am umblat îmbrăcată cu haine de la second-hand și tocmai de aceea îmi doream să fac ceva și să reușesc în viață, ca să pot să îmi permit și eu hainele și lucrurile pe care mi le doresc. De aceea am să încerc, pe cât posibil, chiar și prin acest aspect, să îmi educ copilul să învețe că nu-i totul de-a gata și că se poate orice!”, a declarat artista pentru VIVA!.