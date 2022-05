Ce pofte are Vlăduța Lupău în timpul sarcinii. La ce râvnește artista: ”Am mâncat pentru cinci ani”

Vlăduța Lupău (31 de ani) și partenerul ei de viață, Adi Rus (28 de ani), urmează să devină părinți. Cei doi abia așteaptă să își strângă bebelușul la piept. În cadrul unui interviu, cântăreața a dezvăluit ce pofte are în timpul sarcinii.

Vlăduța Lupău (31 de ani) este foarte activă și abia așteaptă să își strângă bebelușul în brațe. Vestea că a rămas însărcinată i-a schimbat cu totul viața. Anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare, chiar de Buna Vestire. Ea și Adi Rus se află în toiul pregătirilor pentru bebelușul care se va naște în curând. Cei doi vor fi părinți de băiat.

Ce pofte are Vlăduța Lupău în timpul sarcinii?

Poftele sunt normale în timpul sarcinii. Chiar dacă Vlăduța Lupău nu râvnește la alimente sau combinații de alimente „extravagante”, cântăreața a mărturisit că a consumat produse de tip fast-food cât „pentru cinci ani” și, de asemenea, supă de găluște, suc de struguri și murături.

”Mi-ar fi plăcut să am și eu, să-mi terorizez soțul, însă nu prea am avut… Așa, chestii normale. Supă de găluște, care oricum era printre preferatele mele, McDonalds … Eu, care înainte nu mâncam aproape deloc, acum am mâncat pentru cinci ani, Fanta de struguri și puține murături, pofte normale, nu?”, a mărturisit Vlăduța Lupău pentru Viva.ro.

Cântăreața traversează una dintre cele mai frumoase perioade și este foarte grijulie, respectând cu strictețe tot ce îi spune medicul.

Sursă foto: Captură video Youtube, Instagram