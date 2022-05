Vlăduța Lupău va fi mamă de băiat. Cum îi va chema pe fiul cântăreței?

Vlăduța Maria Rus Lupău (31 de ani), cunoscută ca Vlăduța Lupău, este însărcinată cu copilul iubitului său, fostul fotbalist Adi Rus (28 de ani). După ce a ascuns sarcina o bună perioadă, a dezvăluit că va avea un băiețel și că i-a ales deja numele.

Vlăduța Lupău se află deja într-un stadiu avansat al sarcinii. După ce le-a destăinuit fanilor care este sexul bebelușului, a anunțat și ce decizie a luat cu privire la numele copilului. Realizatoarea de emisiuni de muzică populară a spus că prenumele a fost ales chiar de ea, încă de când a primit vestea cea mare.

„Ne-am gândit la un nume încă din primele zile! Și-a ales singur numele… O să vă spun povestea numelui când vine pe lume”, a spus Vlăduța Lupău cu privire la numele băiețelului pe care îl va naște. (CITEȘTE ȘI: Cătălin Zmărăndescu vrea să îşi şteargă tatuajul cu fiul său. Cum a reacţionat Mihai: „Copiii n-ai cum să-i lași în urmă”)

Vlăduța Lupău ȘI Adi Rus vor fi părinți. Ce au declarat despre camera celui mic

Vlăduța Lupău a dezvăluit, în cadrul unui interviu, faptul că ea și soțul său i-au pregătit camera celui mic încă de anul trecut, de când au construit casa. Nu se așteptau atunci la un copil, dar întâmplarea face ca să fie exact culoarea pentru băiețel.

Cuplul are deja un dulap plin cu hăinuțe pentru cel mic. Soții Rus au cumpărat deja o parte dintre ele, iar mama lui Adi le-a făcut câteva cadou.

„Camera bebelușului a fost făcută de către designerul nostru atunci când am început să construim casa, anul trecut! Pe vremea aia, nu era… și o făcuserăm verde, și am zis o lăsăm așa, apoi vedem, când va fi, dacă va fi, ce va fi… ce schimbăm. Ei bine, am modificat din verde în albastru… Tipic! Însă n-am mai făcut o randare finală, urmează în următoarele luni!

Lucruri m-am abținut și nu am cumpărat, însă soacra mea, pe furiș, a mai cumpărat câte ceva. Am prins-o cu un dulap plin”(CITEȘTE ȘI: Ce scrisoare a lăsat Vanesa Burlacu înainte de a fi omorâtă în vila din Iași. “Starea ce mi-o provoacă amintirile cu noi…”)