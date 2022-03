Cu ce probleme se confruntă Andreea Tonciu după Survivor România: „Nu mă pot vedea așa”

Andreea Tonciu a acumulat câteva kilograme în plus după participarea la Survivor România. Bruneta a mărturisit recent că nu mai este mulţumită de felul în care arată, motiv pentru care a început o dietă cu orez și cocoș.

Andreea Tonciu a recunoscut faptul că nu s-a abținut de la mâncare de când a revenit din Republica Dominicană. Astfel, fosta concurentă de la Survivor România 2021 a acumultat câteva kilograme într-un timp foarte scurt.

Mai mult, vedeta le-a mărturisisit fanilor că a început şi câteva tratamente corporale pentru a scăpa de surplusul de greutate.

„Unde credeți că ajuns? După ce am participat la acel show tv am pus câteva kilograme în plus. Eu nu mă pot vedea așa, așa că am început deja tratamentul. Vara se apropie și vreau să arat din ce în ce mai bine. Eu când mă îngraș, pun doar la burtă. Cu aparatul ăsta scap de grăsime și de celulită și o să am un corp perfect la vară. De abia aștept să scap de această grăsime și celulită de pe burtă”, a spus Tonciu pe Instagram, în timpul procedurii.

Emil Rengle, atac dur la adresa Andreei Tonciu

După ce a părăsit concursul şi a ajuns în România, Emil Rengle a fost invitat în emisiunea lui Cătălin Măruţă. Dansatorul a fost pus în fața unor materialele video cu Robert Niță și Andreea Tonciu. Imediat după ce le-a ascultat și le-a observat cu atenție, acesta i-a criticat aspru pe amândoi.

Emil Rengle a spus că fostul fotbalist nu a participat deloc la jocurile desfășurate în jungla din Dominicană și că a stat mai mult pe bancă. De Andreea Tonciu a spus exact același lucru, precizând că bruneta a stat mai mult leșinată și nu a luat parte la concursurile din cadrul emisiunii de pe Pro TV.

„Am un respect pentru oamenii cu care am suferit cot la cut. Robert Niță nu a făcut parte din Survivor. El a stat pe bancă. Eu am strategizat pentru că nu eram cel mai bun traseu Revenind la Andreea, este un alt personaj care nu a făcut parte din Survivor. A stat mai mult leșinată. Nu a jucat”, a declarat Emil Rengle, în emisiunea de pe Pro TV.

Sursă foto: Instagram