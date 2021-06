Cu ce ”probleme” se confruntă Nicole Cherry în sarcină: ”Cred că e o chestie a gravidelor, nu?!”

Nicole Cherry va deveni mămică pentru prima oară și este în culmea fericirii! De când a dat marea veste, artista este mult mai activă în mediul online și își ține fanii la curent cu toate lucrurile prin care trece în această perioadă.

În câteva luni, Nicole Cherry urmează să aducă pe lume o fetiță. Trece prin cea mai frumoasă perioadă din viața ei, însă… ca orice altă graviduță întâmpină mici ”probleme”. Dis-de-dimineață, după ce s-a ridicat din pat, artista le-a dezvăluit fanilor ce vis bizar a avut.

Nicole Cherry a mărturisit că de când este însărcinată are tot mai multe vise de acest gen. (CITEȘTE ȘI: NICOLE CHERRY, NEDEZLIPITĂ DE SOSIA LUI DORIAN POPA. S-AU SĂRUTAT ÎN LOFT DE FAȚĂ CU TOATĂ LUMEA ȘI…)

”Vreau să vă spun că am visat că Rihanna era verișoara mea și o întrebam de ce nu mai lansează o piesă, că toată lumea vrea să mai audă o piesă de la ea. (…) Abia m-am trezit, fix acum 2 minute, dar nu aveam cum să nu vă spun visul ăsta. Visez foarte mult de când sunt gravidă, mult și ciudat. Cred că e o chestie a gravidelor, nu?!”, le-a dezvăluit Nicole Cherry fanilor.

Nicole obosește repede

Nu are o sarcină dificilă, dar Nicole Cherry le-a dezvăluit fanilor că obosește foarte repede în ultima perioadă. ”Eu sunt foarte obosită. Am muncit mult astăzi și chiar am nevoie de o pauză, dar sunt fericită că am terminat tot ce mi-am promis. Aproape tot. Mai am un pic de treabă la laptop”, le-a mai mărturisit Nicole fanilor zilele trecute.

Fanii cântăreței i-au urat toate cele bune, iar unii dintre ei au încercat să ”ghicească” în a câta lună de sarcină este Nicole Cherry. Aceștia cred, cu tărie, că artista lor preferată are puțin peste trei luni, însă… burtica lui Nicole pare cam mare și s-ar putea să fie însărcinată în mai multe luni decât cele preconizate de fani. (CITEȘTE ȘI: NICOLE CHERRY, NEDEZLIPITĂ DE SOSIA LUI DORIAN POPA. S-AU SĂRUTAT ÎN LOFT DE FAȚĂ CU TOATĂ LUMEA ȘI…)

”Are doar 3 luni? Arată de 6! Eu am 5 și nu se vede mai nimic”, a comentat o fană de-ale artistei.