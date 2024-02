Cu ce se ocupă acum Andreea Vasile, fosta logodnică a lui Mihai Bendeac. A ales să-și trăiască viața departe de lumina reflectoarelor

Ea este Andreea Vasile, fosta logodnică a lui Mihai Bendeac. După ce s-a despărțit de actor, aceasta rămas discretă în legătură cu viața ei privată. Actrița a devenit cunoscută în anul 2003, după ce a participat la show-ul „Big Brother”. Iată cum s-a schimbat viața Andreei de când i-a spus adio lui Mihai Bendeac!

Andreea Vasile a trăit o frumoasă poveste de iubire alături de actorul Mihai Bendeac. Aceștia s-au logodit, dar nu au ajuns niciodată în fața altarului. Din nefericire, cei doi nu s-au mai înțeles și au ales să-și spună adio. De atunci, actrița a rămas discretă în ceea ce privește viața ei personală.

După despărțire, fosta logodnică a lui Mihai Bendeac a ales să își trăiască viața departe de lumina reflectoarelor. Totuși, întrebarea a rămas pe buzele multor persoane: cum arată și ce mai face Andreea Vasile?

Viața Andreei Vasile a luat o altă întorsătură impresionantă, lucrurile părând să meargă din ce în ce mai bine pentru ea. Pe data de 17 septembrie 2022, actrița și regizorul Tudor Giurgiu s-au căsătorit religios, anunțul fiind făcut de actrița Elvira Deatcu, care a fost prezentă la eveniment.

În anul 2019, fosta logodnică a lui Mihai Bendeac a devenit mamă. Nunta a avut loc la 3 ani de la unul dintre cele mai importante momente din viața actriței. Alexandru Mihai, fiul Andreei și a lui Tudor Giurgiu are acum aproape 5 ani.

Actrița în vârstă de 40 de ani, consideră că vârsta este doar un simplu număr în ceea ce o privește. Andreea reușește să se mențină în formă. Fosta logodnică a lui Bendeac arată remarcabil și se poate observa în fotografiile pe care le postează pe rețelele de socializare. Printre fotografiile pe care le împărtășește cu urmăritorii ei se regăsesc și momente de familie alături de soțul ei, Tudor Giurgiu, și fiul lor, Alexandru Mihai.

„Nu m-am hotărât să devin mamă, cred că e o chestiune care se naște natural, atunci când întâlnești un om pe care-l iubești și alături de care îți dorești să-ți petreci tot restul vieții. Cel puțin la mine lucrurile s-au întâmplat așa. În momentul în care am întâlnit omul alături de care mă vedeam îmbătrânind și pe care îl idolatrizam, pentru că mi se pare și în continuare că e cel mai bun, mișto, fain, deștept om de pe planetă, atunci a fost prima dată când m-am gândit că mi-aș dori un copil, iar asta s-a întâmplat. Alexandru Mihai are un an și aproape o lună”, a povestit Andreea în anul 2020, într-un podcast de parenting pe secom.ro.