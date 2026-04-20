Cu ce se ocupa, de fapt, Alex Bodi în Germania? Adevărul despre perioada controversată: „Nu l-am ascuns niciodată”

Anul 2020 a fost unul de foc pentru Alex Bodi. La acea vreme, afaceristul a fost implicat și reținut într-un dosar de trafic de persoane și proxenetism. Acesta însă a respins vehement acuzațiile, iar acum a vorbit deschis despre activitatea sa din Germania. Cu ce se ocupa, de fapt, Alex Bodi la acea vreme?

Alex Bodi este cunoscut pentru stilul de viață luxuriant, iar averea sa a fost ținta controverselor de-a lungul anilor. Mulți l-au contestat și au spus că s-a îmbogățit datorită unor afaceri suspecte. Însă, recent, afaceristul a vorbit deschis despre traseul său profesional, chiar și despre activitatea din Germania, în cadrul podcast-ului Martorii.

Podcast-ul integral se poate urmări AICI:

Cu ce se ocupa, de fapt, Alex Bodi în Germania?

Deși mulți îl contestă, recent Alex Bodi a vorbit deschis despre cum s-a îmbogățit. A plecat de jos, iar primul job l-a avut în Spania, în construcții. Mai apoi a ajuns și în Germania și acolo a început să aibă câștiguri mai substanțiale.

La început, Alex Bodi vindea mașini, iar asta îi asigura un venit stabil. Însă, odată cu banii au venit și cheltuielile, iar afaceristul a înțeles rapid că pentru a ajunge la un anumit standard trebuie să investească și în el.

„Din Spania am plecat în România. Am stat puțin și după am mers în Germania, o perioadă de doi ani. Tot așa, încă nu aveam afaceri atunci. Mai vindeam mașini. Nu te gândi că făceam sume wow, dar pentru mine faptul că învârteam bănuți și puteam să am ceva separat și pentru mine conta. Atunci cred că cheltuiam 80-90% din ce făceam. Doar pentru că trebuia să ții un anumit pas, cu anumite persoane. Conta și mașina și modul în care te îmbrăcai, cum ieșeai. Era cartea ta de vizită. Știi cum e, stau șmecheri cu șmecheri la masă, dar tot timpul mai e nevoie și de un fraier. Și am preferat să îmi mențin o poziție ca să fiu la masă. Și am așteptat momentul potrivit până am putut să vorbesc de la egal la egal cu o persoană și să îi zic dă-mi șansa să demonstrez că pot să fac și eu ce face ăla și ăla”, a declarat Alex Bodi.

De asemenea, având în vedere acuzațiile ce i-au fost aduse, Alex Bodi a detaliat despre activitatea sa din Germania. Afaceristul spune că nu a profitat de nativitatea nimănui, iar în cea perioadă lucrurile se desfășurau altfel.

„În Germania în viața de noapte erau cel mai mult cu gagicile. Nu e un secret, că nu l-am ascuns niciodată. Tu puteai să aduci oameni sau să prezinți oameni. Dacă erau oameni care lucrau la un club sau fete care lucrau din club în club… Dacă tu îi duceai în altă parte puteai să îți iei un comision. Perioada asta în care eu am stat în Germania și în care am făcut lucrurile astea, dar nu în sensul în care a fost descris. Pentru că eu nu am profitat de naivitatea nimănui, nu am traficat pe nimeni niciodată în viața mea. Ca să spun sincer, eu dacă aveam o gagică pe care o cunoșteam deja în Germania sau în altă țară, eu știam ce face. Era ok. Ăsta era tipul nostru de relație”, a mai spus Alex Bodi.

