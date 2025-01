Cu ce se ocupă Gabriela Cristea după ce și-a dat demisia de la Antena Stars. Le-a dezvăluit TOT fanilor!

Gabriela Cristea a luat o decizie importantă în viața sa personală și profesională, alegând să se retragă temporar din televiziune. După o perioadă îndelungată în care apărea pe micile ecrane, prezentatoarea a anunțat oficial că renunță la rolul său din cadrul uneia dintre cele mai populare emisiuni TV, „Mireasa – Capriciile Iubirii”, un proiect care a captat atenția multor telespectatori de-a lungul anilor. Hotărârea a fost motivată de dorința de a petrece mai mult timp alături de familia sa, în special cu cele două fiice, căror educație și dezvoltare dorește să le acorde mai multă atenție.

Decizia Gabrielei Cristea vine după o perioadă de gândire îndelungată, în care aceasta a cântărit cu grijă impactul pe care acest proiect media l-a avut asupra programului său zilnic. Programul încărcat al emisiunii „Mireasa” nu îi permitea să petreacă suficient timp alături de fetele sale, o nevoie esențială pentru Gabriela, care își dorește să fie prezentă în viața acestora.

Pe lângă viața de familie, Gabriela Cristea și-a găsit timp și pentru alte proiecte. Recent, ea a postat pe Instagram mai multe fotografii în care își împărtășea momente din viața cotidiană alături de soțul și fetele sale. Unul dintre momentele postate de Gabriela a fost o excursie în familie, în care au mers împreună la sală de gimnastică, iar după aceea, au ieșit la un restaurant.

Gabriela Cristea pare să se fi orientat tot mai mult spre activitatea de influencer, folosindu-și platformele de socializare pentru a promova diverse produse și branduri. Vedeta a început să promoveze haine și să își mențină activitatea în mediul online.

„Și asta facem după amiezele. Ne facem program comuni ca să profitam cât mai mult să stam împreună. Azi am dus fetele prima dată la gimnastica, iar dupa ne-a scos tati in oraș sa mâncăm.”, a scris Gabriela Cristea pe Instagram.

În ciuda deciziei dificile, vedeta a subliniat că această pauză reprezintă o prioritate în viața sa de familie, iar dorința de a fi o mamă activă și implicată a cântărit mult în alegerea făcută.

Gabriela Cristea a mărturisit că, deși îi va lipsi proiectul și echipa de care s-a simțit legată, lucrul cel mai important pentru ea acum este să se concentreze pe creșterea copiilor. Totodată, ea a subliniat că retragerea sa nu este o adio permanentă de la lumea televiziunii, ci mai degrabă un moment de respiro, menit să o ajute să-și regăsească echilibrul și să se reîncarce pentru viitoare provocări. Chiar dacă a renunțat la acest proiect, Gabriela a menționat că va rămâne activă pe rețelele sociale, unde își va ține fanii la curent cu activitățile sale și va continua să interacționeze cu aceștia.

„Dragilor, de peste un an mă gândesc la momentul acesta, pentru că deciziile importante trebuie cumpănite temeinic. Am hotărât, împreună cu familia mea, că este momentul să mă retrag din proiectul “Mireasa, capriciile iubirii”. Am luat această decizie pentru că programul emisiunii nu-mi permitea să stau cu fetele mele atât cât merită, cat au nevoie și mai ales cât îmi doresc.

La momentul acesta, cu un ochi râd și cu celălalt plâng pentru că mi-a plăcut mult proiectul în care am fost angrenată și echipa alături de care am lucrat. Dar e mult mai important pentru mine acum să mă ocup de creșterea și educarea copiilor mei. Vreau să le mulțumesc producătorilor pentru faptul că au înţeles motivele pentru care am făcut această alegere. Le mulțumesc tuturor celor alături de care am lucrat la acest proiect, împreună am reușit să facem lucruri minunate cu care să vă captăm atenția și să vă facem pe voi, telespectatorii, să fiți alături de noi seară de seară. Sper ca și telespectatorii să mă înțeleagă și să-mi respecte decizia pentru că sunt convinsă că este doar un moment de răgaz pentru mine și familia mea, dar voi fi prezentă în continuare pe rețelele de socializare.”, a transmis Gabriela Cristea.