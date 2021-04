Cu ce se ocupă Mircea Radu după ce a renunțat la televiziune. “Nu sunt genul pretențios!” Ex-prezentatorul are o nouă pasiune

După ce a renunțat la televiziune, Mircea Radu a plecat din București și s-a mutat la Piatra Neamț, orașul natal al partenerei sale de viață. În prezent, își ocupă o parte a timpului liber cu grădinăritul, dar nici familia nu și-o neglijează. În plus, oferă consultanță persoanelor juridice cu privire la imaginea lor.

În vârstă de 53 de ani, Mircea Radu și-a descoperit o nouă pasiune, după ce s-a retras din televiziune. Recunoaște că este la început cu grădinăritul, dar spune că are ambiție.

“E prea mult spus grădinar priceput, aşa cum m-aţi alintat deja. După mine, e doar un prim pas. Nu cred că va fi o carieră, dar pot să vă asigur că am de gând să încerc să fac treaba asta cât mai bine posibil. Însă, dincolo de glumă, mai trebuie să treacă destule anotimpuri până când Mircea Radu va căpăta ceva experienţă în acest domeniu”, a declarat Mircea Radu, potrivit impact.ro.

Mircea Radu, despre noua pasiune: “Mai am multe taine de desluşit”

“Avem destul de aproape de casă o pepinieră grozavă. Şi, pe negândite, m-am trezit că am în grădină pui de meri, peri, gutui, ba, mai nou, şi vreo doi copăcei de cireş. Pe ultimul l-am plantat zilele trecute. Dar asta nu înseamnă mare lucru. Pot spune că am experienţă în arta fotografiei, în domeniul televiziunii și în al scrisului, dar nu şi în grădinărit. Aici mai am multe taine de desluşit”, a mai precizat Mircea Radu.

“Nu duc dorul televiziunii!”

În continuare, Mircea Radu a ținut să precizeze că nu-i este deloc dor de “sticlă”, în prezent fiind mult mai liniștit, iar faptul că are familia aproape tot timpul îi este suficient. “Sper să mă credeţi, când vă voi spune că nu duc dorul televiziunii. Fiindcă nu m-am separat total de una dintre pasiunile mele”, a mai spus Mircea Radu.

În prezent, Mircea Radu oferă consultanță persoanelor juridice cu privire la imaginea lor. “Nu sunt genul pretenţios, aşa că mi-am exercitat foarte bine meseria în ultimele luni şi online, aproape exclusiv. Am oferit unor persoane juridice sfaturi privind imaginea lor publică şi cred că şi în anii ce vor veni voi continua să fac asta!”, a încheiat fostul prezentator TV.