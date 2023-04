Cu ce se ocupă Oana Mizil după despărțirea de Marian Vanghelie. Afacerea din care vrea să se îmbogățească. „Am vândut foarte bine”

În toamna anului trecut, după o relație de 10 ani de zile, Oana Mizil a decis că este momentul să înceapă o viață nouă, așa că a rupt mariajul cu Marian Vanghlie. Despărțirea pare că a fost una benefică, iar acum Oana Mizil are planuri mari de viitor și se concentrează pe businessul său. Din ce face Oana Mizil bani, după despărțirea de Marian Vanghelie?

Oana Mizil s-a întors la prima sa pasiune, ciocolată. Înainte de a începe o carieră în politică, Oana Mizil își deschisese propria afacere, o cofetărie, într-o zonă bună a Capitalei. Însă, după un an de funcționare, gândurile fostei soții a lui Marian Vanghelei s-au îndreptat spre viața politică, așa că a renunțat la bussines-ul său. Acum că a încheiat-o cu politica, Oana Mizil a reintrat în afaceri și pare că are succes.

În anul 2020, Oana Mizil și-a redeschis afacere cu dulciuri și a avut parte de un mare succes. În perioada pandemiei, aceasta a livrat clienților săi numeroase bunătăți dulci, iar acum a venit vreme să își redeschidă cofetăria.

„De foarte mulți ani cochetez cu așa ceva. Eu am avut prima cofetărie în 2005 – 2006 pe Dorobanți, pe care am închis-o când am intrat în politică. Nu știu de ce, mai bine nu făceam acest pas, dar pentru mine a fost o experiență extrem de interesantă, în care m-am dezvoltat foarte mult. Intrarea în politică și apoi viața în Parlament și tot ceea ce am făcut eu în lumea politică au contribuit foarte mult la dezvoltarea mea.

Apoi, când am ieșit din politică și am avut-o pe Maria, am reînceput bussines-ul acesta. Pentru mine este o mare pasiunea. Bucătăria, cofetăria sunt o pasiunea, iar ciocolata în mod special. Pe timpul pandemiei am lucrat foarte bine, am vândut foarte bine online și atunci clienții ne-au impus că deschidem și magazine fizice”, a declarat Oana Mizil, potrivit WOWbiz.ro.

Oana Mizil își extinde afacerea

Afacerile par că îi merg foarte bine Oanei Mizil, iar aceasta face bani frumoși, așa că a decis să se extindă. După deschiderea primei cofetării, fosta parteneră a lui Marian Vanghelia are de gând să mai deschidă, în această vară, o locație în zona Herăstrău.

Mai mult, Oana Mizil are în plan și o afacere ce îi vizează pe cei mici. La sugestiile fiicei sale, Oana Mizil se gândește să deschidă o „cafenea” pentru copii.

„Acesta din Splaiul Unirii este primul nostru punct de vânzare și urmează să mai deschidem unul în zona Herăstrău, la începutul lunii iunie. Acolo va fi un bistro gen cofetărie cafenea.

În scurt timp vom mai avea și un bistro pentru copii, un proiect inspirat din ideile Mariei, fetița mea. Ea mereu mi-a spus că și-ar dori o «cafenea» pentru copii. Să fie un loc foarte instagramabil, un termen pe care ea îl folosește și eu l-am învățat de la ea. Am creat locul, lucrăm cu echipa noastră de designeri la proiectul pentru o cafenea pentru copii. Sigur că nu vom servi cafea cafea, vor fi băuturi adaptate pentru copii”, a mai spus Oana Mizil.

