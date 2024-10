Cu ce se ocupă Petre Roman acum. Ce a ajuns să facă fostul premier al României la 78 de ani

Petre Roman, unul dintre cei mai proeminenți politicieni ai anilor ’90 și fost premier al României imediat după Revoluția din 1989, a ajuns la vârstă de 78 de ani. Deși s-a retras de mult din viața politică, numele său continuă să fie prezent în atenția publicului, atât prin viața personală, cât și prin activitățile profesionale pe care le desfășoară. Iată cum a ajuns acesta să își câștige banii!

Spre deosebire de mulți alți pensionari, el nu are motive de îngrijorare, căci pensia lui îi asigură un trai confortabil. Cu toate acestea, Roman nu s-a retras complet din viața profesională. Chiar dacă beneficiază de o pensie substanțială, el continuă să fie activ în domeniul său, mai ales pe plan internațional, unde își pune în practică abilitățile și experiența de-o viață. Tatăl Oanei Roman rămâne astfel conectat cu profesia sa, oferindu-i și o sursă suplimentară de venit.

După o carieră remarcabilă în politică, Petre Roman s-a concentrat pe alte domenii, inclusiv învățământul universitar. În ciuda vârstei sale, el continuă să activeze ca profesor universitar la o instituție prestigioasă din Geneva, Swiss UMEF (University of Management, Economics and Finance). Această universitate privată are o rețea extinsă, cu filiale nu doar în Europa, dar și pe alte continente, inclusiv în Africa și Asia. Așadar, Petre Roman își folosește experiența academică și profesională acumulată de-a lungul anilor în domeniul ingineriei și politicii pentru a îndruma noile generații de studenți.

Informația despre activitatea sa în cadrul acestei universități a fost confirmată chiar de fiica sa, Oana Roman, care a declarat recent că tatăl său își petrece o parte din timp predând la Geneva. Această activitate îi aduce nu doar satisfacție personală, dar și o sursă de venit considerabilă, contribuind la o carieră academică de lungă durată și după retragerea din politică.

„Ne întâlnim destul de des. Cât de des poate și el, cât de des pot și eu, dar ne mai vedem. A mai fost pe la noi, vorbim des. Tot pleacă, tot vine, el pleacă pe la conferințe mereu. Pleacă la cursurile pe care trebuie să le țină. Este așa între un du-te-vino mereu, dar e foarte bine că are activitate și că e super forță. Nu știu dacă l-ați văzut cum arată, dar este spectaculos tata”, declara Oana Roman, conform viva.ro.

Pe lângă salariul din profesorat, Petre Roman beneficiază și de o pensie semnificativă din partea statului român. Fostul premier încasează lunar o pensie care se ridică la aproximativ 10.000 de lei, ca urmare a contribuțiilor sale de-a lungul carierei în funcțiile publice. Această sumă reflectă atât anii de muncă în administrația publică, cât și perioada în care a ocupat funcții de înaltă responsabilitate în statul român.

„Eu și acum muncesc pentru a câștiga un ban în plus. Sunt profesor și țin niște cursuri pentru care sunt bine plătit, sunt și președinte, și profesor la o universitate din Geneva pentru care de asemenea sunt bine plătit și am și pensia mea. Am pensia mea și pensia specială care a fost restabilită acum trei luni. În cazul meu, fiind vorba de mai multe mandate, cinci mandate, am pensia 10.000 de lei”, a spus Petre Roman cu ceva vreme în urmă.

