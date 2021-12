Cu ce sechele a rămas un român, la un an de când s-a vindecat de COVID-19: ”Nu este o glumă!”

RO-Vaccinare, platforma națională de informare despre vaccinarea COVID-19, a prezentat pe pagina de Facebook cazul unui român care a rămas cu sechele grave după ce s-a infectat cu noul coronavirus.

Gabriel Toma a povestit chinul prin care a trecut. Boala i-a provocat diabet insulino-dependent, i-a afectat vederea, i-a indus o oboseală cronică și are acum afecțiuni cardiace și dureri de picioare. Românul a dezvăluit cu ce sechele a rămas după infectare:

vedere deteriorată;

oboseală;

dureri ale picioarelor de la genunchi în jos și amorțirea labelor picioarelor;

probleme cardiace;

diabet insulino-dependent.

Gbariel Toma a transmis și un mesaj dur celor care nu cred în existența coronavirusului: ”Un an… (…) S-a împlinit un an de când m-am externat… Un an de când am părăsit spitalul învingător în lupta pentru viață dar simțindu-mă mai mult ca un învins… SARS-CoV-2 nu este o glumă… Nu este o simplă răceală, nu este un complot mondial cum mult prea mulți consideră că este. Un an de luptă pentru a reveni la cel ce am fost. Un an în care viața mea s-a desfășurat axată mai mult pe înlăturarea efectelor bolii decât pe a trăi. Un an de supraviețuire…”, a mărturisit Gabriel Toma.

A făcut kinetoterapie și a luat un supliment numit Sarcodyn. A încercat balneoterapie, tratamente galvanice, lasere și altele, dar totul a fost în zadar. Bărbatul nu a reușit să scape de amorțeală și durerile groaznice la nivelul picioarelor.

”După părerea mea, cea mai bună abordare împotriva virusului și bolii sale este vaccinarea. Să riști din încăpățânare să ajungi în situația în care am ajuns eu într-o vreme în care nu exista vaccin, acum că există variante perfecționate, este stupid”, este concluzia lui Gabriel Toma.

Noua variantă este mai contagioasă

Noua variantă a coronavirusului, Omicron, este mult mai contagioasă iar Organizația Mondială a Sănătății trage un semnal de alarmă. Există anumite simptome specifice la care populația trebuie să fie atentă.

Simptomele noii variante au fost descrise ca fiind "extrem de ușoare" de către medicii din Africa de Sud, care au depistat pentru prima oară Omicron. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 20 și 30 de ani. Însă… persoanele vârstnice pot avea simptome mult mai severe.

Oboseala și epuizarea sunt doar câteva dintre simptomele specifice noii variante a coronavirusului. Însă simptomul comun pe care îl au persoanele infectate cu Omicron este durerea în gât, urmat de congestie nazală, tuse uscată şi mialgie care se manifestă prin dureri lombare.