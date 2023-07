Cu ce situație delicată s-a confruntat Adela Popescu în vacanța din Bali: „Nu-i făcusem instructajul, trebuiau să-l prindă de o plasă”

Radu Vâlcan (46 de ani) și Adela Popescu (36 de ani) și-au luat cei trei copii și au plecat într-o binemeritată vacanță. Chiar dacă experiența a fost una unică, fosta prezentatoare de la Vorbește Lumea a mărturisit spaima pe care a trăit-o cu fiul ei cel mare, Alexandru, în vârstă de 7 ani.

Adela Popescu și Radu Vâlcan se pot considera doi oameni împliniți. Cei doi au un succes real pe plan profesional, Radu fiind unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV din România, iar Adela una dintre cele mai îndrăgite actrițe și cântărețe de la noi din țară.

În ceea ce privește partea personală, cei doi sunt fericiți. Pe Adela și Radu Vâlcan îi leagă un mariaj de 8 ani, iar din rodul iubirii lor au rezultat trei băieți: Adrian, Andrei și Alexandru, mezinul familiei.

Chiar dacă sunt mereu ocupați cu proiectele pe care le au în desfășurare, amândoi au grijă să se preocupe de creșterea copiilor și, ori de câte ori au ocazia, Adela și Radu petrec timp de calitate cu băieții lor. În plin sezon estival, cei doi au ales să se relaxeze câteva zile în Bali, cu tot cu cei trei copii ai lor.

În cadrul unui clip postat pe Instagram, Adela Popescu a povestit cum a decurs experiența, dar și ce a făcut băiatul cel mare, Alexandru, încât a avut parte de o sperietură zdravănă.

Adela Popescu, declarații despre vacanța din Bali: „ Am avut niște emoții îngrozitoare”

Fosta prezentatoare de la Pro TV a mărturisit că și-a dorit ca cei mici să experimenteze tot felul de activități în vacanța din Bali, însă, un episod a făcut-o să se simtă vinovată. Mai exact, Alexandru a vrut să se dea pe o tiroliană aflată la o înălțime foarte mare, și, deși nu au fost de acord, Adela și Radu au acceptat să-l lase. Cu toate acestea, atunci când și-a văzut copilul atât de sus, vedeta s-a speriat îngrozitor.

„Voiam să vă spun, că am tot postat legat de cât de mândri suntem de Alexandru și de curajul lui, pe care noi nu-l bănuiam. Merge la cursuri de actorie, merge și la înot, nu foarte mult, înoată cu noi, desigur, și a făcut și câteva cursuri de înot. La concursul de înot de la școală, ce credeți, a ieșit primul. Eram și pregătită ce să-i spun, că nu-i așa de important, că important e că participă și noi oricum suntem mândri de el. De unde, a câștigat. Iarăși, cu bicicleta a învățat foarte bine, pe noi ne-a surprins brusc.

Iar acum, în Bali, ne-am dus să vedem tot felul de atracții turistice, printre care și niște câmpuri unde aveau amenajate niște tiroliene, leagăne, dar erau ceva foarte sus. Și a zis că vrea să se dea pe tiroliană. Radu a zis: «Exclus, e prea sus, nu se poate».

Eu mi-am înghițit limba și am zis: «Hai, mă, să încercăm, dacă el vrea». Și s-a dat, fraților, eu am crezut că mor, efectiv am avut niște emoții îngrozitoare, mă simțeam vinovată. Era singurul copilaș, nu-i făcusem instructajul, trebuiau să-l prindă de o plasă. În fine, s-a descurcat foarte bine, i-a plăcut maxim, a zis că vrea să se mai dea. Eu am zis: «Exclus data viitoare»”, a povestit Adela, pe pagina ei de Instagram.

