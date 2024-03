Cu cine s-a întâlnit Simona Halep înainte de Miami Open 2024. Revedere neașteptată pe terenul de tenis din SUA

Simona Halep se pregătește intens pentru revenirea în circuitul WTA. La începutul acestei săptămâni, jucătoarea de tenis și-a luat zborul spre Statele Unite ale Americii, acolo unde a început deja antrenamentele pentru „luptele” care o așteaptă la Miami Open. Cum a apărut românca înainte de celebra competiție sportivă? Mulți s-au bucurat s-o vadă așa, cu zâmbetul pe buze!

Simona Halep a fost nevoită să treacă printr-un adevărat calvar după ce a stat departe de terenul de tenis luni bune. A fost protagonista unui scandal de dopaj, iar numele ei a apărut pe primele pagini ale marilor ziare din întreaga lume. Sportiva a avut lungi „dueluri” cu cei de la ITIA, care o acuzau că s-a dopat cu bună știință. Într-un final, reprezentanții TAS au dat verdict favorabil în cazul ei și au anunțat că poate reveni în teren. Așa că, prima competiția la care Simona va lua parte, după suspendare, este Miami Open. Halep este pregătită să revină în circuitul WTA.

La începutul acestei săptămâni, și-a luat zborul spre Statele Unite ale Americii, acolo unde se pregătește pentru marea competiție. Simona Halep mărturisea că nu o interesează rezultatele acum, ci să se reacomodeze în teren și să simtă bucuria unui meci oficial. Fostul lider WTA se antrenează din greu împreună cu portughezul Joao Monteiro. Românca s-a revăzut și cu oameni dragi ei, după o ședință de pregătire. Sportiva s-a întâlnit cu Ana Bogdan, dar și cu antrenorul acesteia Horia Tecău.

Cele două românce s-au bucurat enorm să se revadă și ca drept dovadă stă o fotografie distribuită pe contul de X (n.r. – fostul Twitter) al Romanian Tennis.

Simona Halep with Ana Bogdan and Horia Tecau in Miami! Romanian in Miami. pic.twitter.com/Y3Q1Y7pvAZ

— Romanian Tennis (@WTARomania) March 14, 2024