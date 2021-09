Cu cine s-a sărutat prima dată Gina Pistol! Smiley nu trebuie să știe asta

Gina Pistol este acum o mămică și o iubită împlinânită, cu o familie extrem de frumoasă, însă, orice a fost tânăr și… neliniștit.

Întrebată, în urmă cu câțiva ani, cu cine s-a sărutat prima dată, dar și când și-a început viața sexuală, Gina Pistol a răspuns cu naturalețe și grație. Iubita lui Smiley este de părere că o femeie face un pas important în relaţie, atunci când acceptă să facă sex neprotejat. Vedeta crede că pentru a face acest lucru, o femeie trebuie să aibă multă încredere în partenerul său.

Întrebată când şi-a început viaţa sexuală, Gina a recunoscut că atunci când s-a întâmplat acest lucru, era majoră. “Primul meu sărut a fost la 17 ani, iar prima noapte de dragoste, după 18 ani. De la 18 ani încolo, dacă greşeşti, plăteşti. Nu te mai poţi duce la părinşi să spui ‘ajută-mă”, a declarat la Zeus Tv, Gina Pistol.

Copilăria Ginei Pistol seamănă cu cea a multor vedete de la Hollywood. Frumoasa blondă a fost crescută de bunica paternă. În 2015, bătrâna povestea pentru Libertatea.ro: “Când sunt mici, copiii nu înţeleg multe lucruri. Pe parcurs, Gina a aflat adevărul. Taică-său nu a lăsat-o niciodată, el şi-a iubit mereu copiii şi a avut grijă să nu le lipsească nimic. Maică-sa, după ce a născut-o, la trei zile a lăsat-o la mine şi a plecat. Eu am crescut-o şi toată lumea din sat (n.r. – Trivale) ştie asta. După ce l-a făcut şi pe frate-su a început să o ceară pe fată la ea. Şi eu m-am gândit că nu e bine să-i ţinem despărţiţi. Am lăsat-o să plece şi la mamă, dar tot noi am ajutat-o cu bani”.

Gina Pistol, începutul dificil în Capitală

În anii 2000, a acceptat să pozeze în Playboy, celebra revistă pentru bărbați. Decizia ei s-a dovedit a fi una extrem de inspirată. Publicul masculin a fost atras de ceea ce a văzut în poze, iar Gina a repetat experiența de mai multe ori.

O dată cu aparițiile în Playboy, Gina Pistol a intrat și în vizorul televiziunilor. În 2005, a acceptat oferta de la Național TV, de a prezenta emisiunea ”Nu suntem blonde”. Au urmat apariții în diferite seriale și filme, cum ar fi ”La Bloc” sau ”Margo, iubire de cartier”. În plus, farmecul ei le-a atras atenția și celor de la Divertis, care au cooptat-o în echipă.

În urmă cu 11 ani, vedeta a fost desemnată de publicația Pro TV Magazin drept cea mai sexy blondă din showbiz-ul românesc. Nu doar frumusețea a ajutat-o însă pe Gina în carieră. Aceasta a demonstrat că se descurcă de minune în rolul de prezentatoare și astfel a ajuns să devină una dintre vedetele emblematice ale Antenei 1.

