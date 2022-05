Cu cine se iubește Bianca Pop, după ce a fost externată de la Psihiatrie. Ispita care nu ieșea din casă fără 1000 de euro are planuri mărețe

Bianca Pop a făcut o nouă cucerire! Ispita care nu ieșea din casă fără 1000 de euro a fost recent externată de la Psihiatrie, iar acum viaţa sa pare că s-a schimbat radical. Iată cine este bărbatul care i-a furat inima.

Bianca Pop de la Insula iubirii are o nouă relație! Fosta ispită a ținut totul secret, însă actualul său partener a fost cel care a vorbit pentru prima dată despre povestea lor de dragoste.

Bianca se iubește cu Florin Rusu, un cunoscut cântăreț de muzică de petrecere, care a cochetat în trecut cu show-urile TV. Acesta a participat la emisiunea „Puterea dragostei” în al doilea sezon.

Acesta a confirmat în cadrul unui interviu recent relația pe care o are cu Bianca. Despre actuala sa parteneră, artistul are numai cuvinte de laudă. Mai mult, bărbatul a dezvăluit faptul că lucrurile sunt foate serioase, ba chiar vor pleca peste câteva zile într-o vacanţă în Grecia.

Cei doi se cunoscut de mai bine de opt ani, însă până acum au fost doar prieteni.

„Eu și cu Bianca ne știm de vreo 8 ani, cam așa ceva. E o femeie minunată. A avut și ea niște probleme, sper să trecem peste ele. Relația dintre noi doi e una foarte bună. Avem o chimie mare între noi.

Vrem să ne deschidem la Benidorm o afacere împreună sau pe Coasta de Azur. Vrem să mergem înainte”, a spus noul iubit al Biancăi Pop pentru fanatik.ro.

Bianca Pop regretă expunerea prea mare din spațiul public

Bianca Pop s-a făcut remarcată la ”Insula iubirii” fiind una din cele mai dorite ispite din show. Succesul a urmat-o la scurt timp, însă nu toată lumea poate face față unei expuneri în spațiul public. Bianca Pop a declarat motivul pentru care s-a retras de pe micile ecrane, dar și regretele cu care s-a pricopsit de-a lungul ”carierei de vedetă”:

„Nu am mai apărut la TV pentru că nu am simțit să apar, pentru că nu mi-am dorit să apar, sinceră să fiu, deși am fost căutată des! Și am refuzat elegant. Am fost toată vara plecată prin vacanțe. Nu am postat pentru că, la fel, nu am simțit să mă mai expun. Am realizat unde am greșit și cât am greșit cu expunerea mea.

De Insula Iubirii îmi este dor, a fost o experiență tare frumoasă în viața mea. Datorită lor am ajuns cunoscută. Zona de media îți face bine, dar și rău în același timp și trebuie să știi să gestionezi treaba. Eu, la un moment dat, m-am pierdut”, a spus Bianca Pop, în exclusivitate pentru CANCAN.RO în urmă cu câteva luni.