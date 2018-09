Cu două zile înainte de nuntă, Valentina Pelinel și-a schimbat look-ul! Cum arată acum mireasa lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel este în toi cu pregătirile pentru nuntă, care va avea loc duminică, 30 septembrie, la Budapesta. Cu doar două zile înainte, blondina și-a schimbat look-ul, încearcă mai multe tipuri de coafură și machiaj pentru marele eveniment.

Mireasa lui Cristi Borcea a adoptat un stil afro, mai exact are onduleuri foarte mici și dese. Deși îi vine foarte bine această abordare, nu se știe încă ce va alege pentru nuntă. “New look, new vibes, always positive”, a scris Valentina Pelinel la imaginea postată.

Cristi Borcea, declarații despre nașii săi de nuntă

Miercuri, 12 septembrie 2018, Cristi Borcea s-a însurat pentru a treia oară, de această dată cu Valentina Pelinel, cea care i-a fost alături fostului acționar dinamovist pe toată perioadă cât a stat în închisoare. Cei doi s-au cununat civil, ceremonia de la Primări Voluntari, fiind una discretă, au participat doar persoane apropiate și doi dintre cei mai buni prieteni ai omului de afaceri, care au și semnat în cartea de cununii.

Dacă martorii la cununia civilă au fost Gigi Nețoiu și partenera sa de viață, nași vor fi Marius Vizer și soția lui, Irina. Fostul acționar de la Dinamo a făcut declarații în exclusivitate pentru Cancan.ro și ne-a mărturisit motivul pentru care i-a ales de cununie pe soții Vizer.

“Marius Vizer si sotia sa, Irina Vizer vor fi nasii nostri de cununie. Sunt onorat ca cel mai bun prieten al meu imi este nas si ii multumesc ca a fost alaturi de noi de la inceputul acestei relatii. Singurii care am dorit sa ne fie parinti spirituali in aceata zi importanta pentru noi , ziua cununiei religioase au fost de la inceput Marius si Irina”, ne-a declarat Cristi Borcea.