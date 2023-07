Culiță Sterp, apel disperat pentru Dana Roba! Ce le-a transmis artistul fanilor săi

Cazul Danei Roba a șocat o ţară întreagă. Din fericire, make-up artista şi-a revenit, este conştientă, a reuşit să stea de vorbă cu cei care o urmărec, însă pentru ea urmează o perioadă foarte dificilă. Din păcate, cel care a adus-o în această stare i-a furat o sumă importantă de bani din casă, iar operaţiile la care va fi suspusă bruneta sunt destul de costisitoare. Astfel, mai mulţi artişti din România încearcă să o ajute. Iată ce i-a rugat recent Culiţă Sterp pe fanii săi.

Dana Roba a fost externată din spital în urmă cu doar câteva zile, dar în continuare, starea ei este foarte delicată. Bruneta le-a mărturisit fanilor săi că urmează să fie supusă unor noi intervenţii pentru a-şi putea reveni. Make-up artista îşi doreşte enorm să se întoarcă la muncă, dar o bună perioadă nu va putea face acest lucru. Din acest motiv, oamenii au decis să o ajute din punct de vedere, fiecare cu cât poate, astfel, Dana să reuşeşească să treacă mai repede peste aceste momente grele.

Culiţă Sterp se numără printre susţinătorii vedetei. Recent i-a rugat pe fanii lui și pe colegii din trupă să o ajute. Artistul a publicat o fotografie cu Dana Roba și a menționat că este impresionat de ceea ce i s-a întâmplat, dar în primul rând de faptul că nu mai poate să muncească.

Astfel, cântăreţul a făcut un apel către toţi oamenii care îi pot dona orice sumă de bani.

„Haideţi să fim alături de ea, donați fiecare cât puteţi! Pe mine unul, sincer m-a impresionat foarte tare cazul ei. Și acum nici nu mai poate să muncească pentru că nu poate să-și folosească mâinile și are problemele pe care le are, plus două fetițe de crescut”, a scris artistul pe InstaStory.

Culiţă Sterp: „Nu sărăcim cu câteva sute sau mii de lei”

Mai mult decât atât, Culiță Sterp i-a îndemnat pe cei care îl urmăresc să renunţe la câteva mici plăceri pentru a o ajuta pe Dana Roba, care are mare nevoie de sprijin în această perioadă.

În continuare, artistul i-a transmis make-up artistei să fie puternică în continuare, pentru că este sigur că va reuşi să treacă şi peste această cumpănă.

„Fac apel la toți colegii mei, nu sărăcim cu câteva sute sau mii de lei de fiecare acolo, renunțăm la o masă în oraș și ne facem datoria în faţa lui Dumnezeu și o ajutăm pe femeia asta, dar de fapt ne ajutăm pe noi, pentru că atunci când dai, ție îți dai. Dumnezeu să aibă grijă de tine Dana și de fetiţele tale! Ai incredere în Dumnezeu și în tine, că o sa fie totul bine, esti o mare luptătoare!”, a completat el.