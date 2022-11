Culiță Sterp, derapaj șocant în fața jurnaliștilor! Nu i-a păsat că era filmat: „Nevastă-ta…”

Culiță Sterp a șocat din nou, cu ultimele sale declarații. Artistul are o comunitate uriașă de fani, iar în ultima perioadă a fost un exemplu negativ pentru toți cei care îl urmăresc. Deși zilele trecute a încercat să își scuze comportamentul, astăzi a avut din nou o ieșire… nefirească.

Culiță Sterp a fost reținut pentru 24 de ore și propus spre arestare, după accidentul grav pe care l-a provocat cu doar câteva zile în urmă. Mai apoi a fost plasat sub control judiciar, după ce judecătorii au respins propunerea de arestare a procurorilor. Astăzi, cântărețul a ajuns în sala de judecată alături de avocat. La ieșirea din sală a reușit să îi șocheze pe toți cei prezenți cu comportamentul său.

Mai mulți reporteri au fost prezenți în tribunal, iar în momentul în care artistul a ieșit din sală i-au solicitat un punct de vedere. Doar că, de această dată, în loc să păstreze tăcerea ca și până acum sau să facă declarații într-un mod civilizat, cu zâmbetul pe buze cântărețul l-a umilit pe unul din reporteri.

Mai exact, după ce acesta i-a pus o întrebare, Culiță i-a răspuns arogant: „Nevastă-ta mai întreabă de mine?”.

Primele declarați ale lui Culiță Sterp, după accidentul rutier pe care l-a provocat

Culiță Sterp și-a făcut curaj și a postat pe contul său de Instagram un mesaj cu privire la accidentul rutier pe care l-a provocat. Bărbatul a ținut să își asigure fanii că nu fuge de responsabilități, ba din contră, este mai prezent ca niciodată, însă face tot posibilul pentru a-și îndrepta greșelile.

„Vă pup pe toți, dragii mei. N-am fugit nicăieri, aici sunt, pentru cei care vă întrebați. Mi-a fost greu să ies în fața voastră și să vorbesc, să vă spun ceva după cele întâmplate. Am stat puțin să mă gândesc, să analizez tot la rece și chiar am avut nevoie de o pauză. Vreau să îi cer scuze, în primul rând, lui Marius, băiatul implicat în accident, atât lui cât și familiei lui, cu care am ținut legătura și cu care m-am împăcat.

Vreau să le cer scuze celor pe care i-am dezamăgit, celor care mă apreciază și în special familiei mele care este mereu lângă mine. Știu că am dezamăgit și poate că nu își mai au rost cuvintele, dar nu cred că este om în lume care să nu greșească”, și-a început declarația Culiță Sterp pe contul său de Instagram.