Culiță Sterp, probleme de sănătate după Survivor România! Artistul le-a dezvăluit fanilor cu ce se confruntă

După cinci luni, Culiță Sterp a părăsit competiția Survivor România. Artistul a ajuns în România și le-a dezvăluit urmăritorilor săi din mediul online că s-a ales cu unele probleme de sănătate după experiența din Republica Dominicană.

Condițiile de trai, traseele solicitante și lipsa mâncării și-au pus amprenta asupra lui Culiță Sterp. După eliminarea din competiția Survivor România, artistul a recunoscut că se întoarce acasă cu unele probleme de sănătate.

Se pare că artistul s-a ales cu câteva probleme serioase. Potrivit spuselor artistului, acesta se confruntă cu un început e hernie, o fisură de menisc și 10 kilograme în minus.

„După aproape jumate de an de stat în junglă, luptându-mă cu inamicii nr 1 (foamea și dorul de casă), chiar dacă am plecat cu o fisură de menisc la picior și un început de hernie de disc la spate de pe trasee și cu vreo 10 kg în minus, pot spune că Survivor a fost experiența vieții mele, și că am învățat multe aici!

Când ești departe de tehnologie, de familie, de civilizație, realizezi lucruri pe care acasă nu le vezi, pentru că ți se par normale! Prețuiți tot ce aveți acasă! Familia, mâncarea, tot ce v-a dat Dumnezeu!”, a scris Culiță Sterp pe Instagram.

Culiță Sterp, descalificat de la Survivor România

Deși mulți îl vedeau câștigător, Culiță Sterp a decis să părăsească Survivor România. Acesta a declarat că nu se mai poate concentra pe traseu și își dorește să ajungă cât mai repede acasă. Așa că producătorii emisiunii l-au descalificat pe artist, respectându-i dorința.

Culiță Sterp a renunțat pentru că iubita lui este pe punctul de a aduce pe lume primul copil, iar artistul și-a dorit să fie alături de ea în aceste momente speciale. Artistul și-a cerut scuze celor care l-au susținut și și-a explicat decizia.

„Îmi cer scuze daca am dezamăgit pe cineva cu plecarea mea, dar după cum v-am mai spus, pentru mine familia este cea mai importantă și după celelalte lucruri (banii, faima, cariera, etc)!

Pe mine mă așteaptă premiul cel mare acasă ! ❤ Astăzi e ultima mea zi aici, ne vedem acasă! Vă iubesc”, a mai scris Culiță pe Instagram.

Sursa foto: Instagram