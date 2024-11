Culiță Sterp rupe tăcerea după ce a fost pus la zid că a promovat un candidat din Republica Moldova: ”Nu știu cum am putut să fiu atât de prost”

Culiță Sterp rupe tăcerea după ce a fost criticat pe rețelele de socializare pentru că a promovat un candidat din Republica Moldova. Cunoscutul cântăreț regretă tot și-a cerut scuze public! Cum se apără artistul, după ce a fost acuzat că ar fi luat bani pentru a-l susține pe candidatul pro-rus la alegerile prezidențiale?

Cântărețul a făcut primele declarații în urma scandalului care a luat cu asalt internetul. Culiță Sterp a postat în mediul online un videoclip în care a ținut să clarifice situația, iar cu această ocazie a spus și cine este persoana care l-a influențat să facă videoclipul respectiv.

Vă reamintim faptul că videoclipul a fost șters după reacțiile internauților. Culiță Sterp își asumă greșeala și a început prin a-și cere scuze „fraților e peste Prut” pentru ceea ce a făcut. Cu atât mai mult, artistul a mărturisit de ce implicat în acest subiect. Cântărețul a fost rugat de un prieten foarte apropiat din Republica Moldova să îl promoveze pe cadidatul pro-rus, iar el nu s-ar fi documentat în acest sens.

„Oameni buni, vreau, în primul rând, să încep acest video prin a-mi cere iertare fraților de peste Prut și, bineînțeles, țării mele pentru care am datoria de patriot, pentru situația asta pe care am creat-o, pur și simplu fără să-mi dau seama. Aveți tot dreptul să mă judecați, aveți tot dreptul să spuneți ce vreți voi, nu o să șterg niciun comentariu. Aveți tot dreptul la tot ceea ce ați spus. Este cea mai mare lecție pe care am primit-o eu în ultimul timp. Când mă uit din exterior, sincer nu știu cum am putut să fiu atât de prost și atât de naiv, pentru că nu m-am documentat înainte și am crezut în vorbele unui prieten. Să vă și spun exact cum a fost toată treaba asta. M-a rugat un prieten la care am fost și acasă, a fost și la noi acasă, a fost și la nuntă la frate-miu, un prieten bun, și mi-a fost rușine de el și asta a fost cea mai mare greșeală a mea, că am fost naiv și am crezut prea mult în oameni”, a mărturisit Culiță Sterp.

Culiță Sterp își asumă că nu a procedat corect și că trebuia să se documenteze înainte de a face videoclipul respectiv. Cântărețul susține cu tărie că a avut încredere în prietenul său, așa că nici prin cap nu îi trecea că se va ajunge la o asemenea situație. Artistul a ținut să precizeze că nu va șterge comentariile de hate, asta pentru că el consideră că le merită.

„El a insistat să-i fac videoul ăsta, să îl susțin pe omul ăla. Eu am vrut să-l ajut pentru că el așa mi-a prezentat situația de acolo, am avut încredere în el, am mers pe vorba lui și când am văzut clipul pe care mi l-a trimis, mi s-a părut ok, nu mi s a părut ceva care ar putea dăuna. Ulterior, ați văzut și voi ce amploare a luat și ce s-a întâmplat. Aveți tot dreptul să mă judecați și nu o să șterg absolut niciun comentariu, le merit pe toate. Eu ar trebui să rămân la meseria mea de cântăreț, nu să fac videoclipuri despre politică. Au mai fost oameni și în țara mea care m-au rugat să fac parte din campania electorală, să le cânt și am refuzat, am mers înainte cu treaba mea”, a mai spus Culiță Sterp.

Cum se apără Culiță Sterp

Nu putem să nu precizăm că artistul a făcut declarații și cu privire la zvonurile conform cărora ar fi luat bani pentru această promovare. Culiță Sterp se apără și spune că nu a avut avantaje financiare în urma videoclipului postat pe internet. Cântărețul a subliniat faptul că motivul principal al implicării sale în acest subiect a fost prietenia cu bărbatul din Republica Moldova.

„În legătură cu partea asta financiară, nu am luat niciun ban, dacă cineva are vreo dovadă că am luat vreun ban, îl rog să o pună aici. În primul rând, dacă eram plătit, eu nu aveam voie să șterg videoclipul. Când mi-am dat seama ce greșeală am făcut, l-am șters direct. Ulterior, bineînțeles, mi s-au propus sume mari de bani ca să păstrez și să nu-l șterg (…) Pentru cei care vă întrebați de ce nu am șters mai repede. Nu am avut cum pentru că eu l-am postat seara, m-am pus să dorm, următoarea zi, când m-am trezit și am văzut ce amploare a luat, imediat l-am șters. Doar o noapte a stat videoclipul pe internet (…) Chiar îmi e rușine și plec capul în fața voastră. (…) Îmi cer iertare atât în numele meu, cât și al familiei mele. Iancu și Denisa, și ei au fost implicați în treaba asta, la fel și ei au șters. Nu am luat bani, nu ne-am dat cu rușii, nu există așa ceva, mă jur cu mâna pe inimă că nu am încasat niciun ban din treaba asta”, a spus artistul.

Culiță Sterp i-a sfătuit pe fanii săi să aibă grijă la prieteni, asta pentru că el a ajuns să fie criticat de oameni pe internet din cauză că a avut încredere oarbă în vorbele prietenului său. Artistul a adus în discuție și faptele bune pe care le-a făcut de-a lungul timpului.

„Am fost influențat de prietenul ăsta al meu am crezut în vorba lui și asta s-a întâmplat (…) Cred că v-am dovedit în nenumărate rânduri că sunt un familist, un patriot, că îmi pasă de oamenii din țara noastră, drept dovadă i-am și ajutat pe mulți, chiar și acum când au fost inundațiile la Galați m-am implicat foarte mult și au fost și multe campanii, am fost acolo și nu am postat, nu m-am lăudat. (…) Aș vrea și frații noștri de peste Prut să se bucure și ei de aceeași democrație, aceeași libertate de exprimare, aceleași valori europene de care ne bucurăm și noi (…) Aveți grijă la prieteni, că din cauza unui prieten mi s-a întâmplat treaba asta, un prieten din Republica Moldova, am mers pe vorba lui și am crezut în el și mai departe ați văzut ce s-a întâmplat”, a adăugat artistul.

