Florin Damșa este fectat de închiderea sălilor. Culturistul vrea o revenire în circuit, după o pauză de aproape doi ani, așa că a decis ca luna viitoare să concureze în Cupa României.

Florin avea să dezvăluie, pentru CANCAN.RO, cât de greu îi este în această perioadă. ”Închiderea sălilor mă afectează din nou în pregătirea pentru revenirea mea pe scena de culturism după o pauză de doi ani. Am decis să concurez luna viitoare la Cupa României, care va avea loc la Cluj. Vreau să redebutez într-o formă total diferită față de 2018 și la mine acasă, la Cluj. Din cauza faptului ca sălile în Cluj și-au închis ușile din nou din cauza ratei crescute cu COVID 19, asta mă afectează foarte mult atât pe plan finaciar, cât și pentru pregătire”, a dezvăluit Florin. (CITEȘTE ȘI: EXCLUSIV. AVEA 80 DE KG LA 11 ANI, ACUM VREA TITLUL SUPREM LA CULTURISM: MR. OLYMPIA! ”VOI AVEA UN FIZIC SCHIMBAT!”)

Culturistul Florin Damșa își amână revenirea: ”Mă afectează pe plan financiar! Trebuie să improvizez”

A continuat, spunând că are nevoie de imaginație, pentru cee ace urmează. ”Trebuie să improvizez, mai nou, s-au deschis săli în aer liber unde merg să mă antrenez, dar nu dispun de toate aparatele, greutățile de care am eu nevoie, cel puțin la antrenamentul de picioare, unde folosesc încărcătura de kg mai mare la presă sau la alte aparate specifice pentru picioare… Nu le am. Pentru asta, mă deplasez în alte orașe, în apropierea Clujului, pentru a putea continua pregătirea și a-mi atinge obiectivul, să scot cea mai bună versiune a mea în acest an”, a spus culturistul.

Nu se dă bătut. ”Cu toate astea nu mă dau bătut și nu o voi face pentru că eu îmi duc până la capăt obiectivele propuse și visele. Orice se poate atunci când îți dorești cu adevărat! Sper ca sălile de Fitness și culturism să se deschidă cât de curând, pentru că mișcarea este sănătate în primul rând. În această perioadă, alimentația este destul de strictă, sunt pe deficit caloric, iar asta mă face să mă simt mai slăbit. Îmi dozez energia pentru a da totul la antrenament”, a continuat el. (NU RATA: PROGRAMUL IDEAL DE FITNESS ÎN PROPRIA LOCUINȚĂ DUPĂ CE ROMÂNIA A INTRAT ÎN CARANTINĂ: ”VĂ VIN ÎN AJUTOR!”)

Iată care sunt alimentele de bază ale lui Florin Damșa

Carnea de pui, curcan, vită, pește

Cartofi dulci, orez, fulgi de ovăz

Ouă

Legume

Fructele de pădure

”Consum undeva la 4.000 de kcal pe zi, față de cât consumam înainte, când ajungeam și la 6500 de kcal”, a punctat Florin Damșa.