Cum a aflat, de fapt, fiul Vioricăi Dăncilă că este adoptat. Fostul premier, dezvăluiri cu ochii în lacrimi

Viorica Dăncilă a fost de-a lungul timpului un personaj controversat despre care s-au spus multe lucruri. A fost mereu o persoană discretă în ceea ce priveşte viaţa sa personală şi rar a dat detalii din intimitatea sa. Cu toate acestea, recent, fostul premier al României și-a deschis sufletul şi a vorbit despre unul dintre cele mai dificile momente din viaţa sa. Iată ce declaraţii a făcut.

În cadrul emisiunii ”În oglindă”, Viorica Dăncilă a povestit cum a aflat fiul său, Victor, faptul că este adoptat.

Victor a fost adoptat în urmă cu mai mulţi ani, după ce o colegă de la locul de muncă pe care Viorica Dăncilă îl avea la vremea respectivă i-a spus că un copilaș care s-a născut a fost abandonat în spital și nu are scutece și lapte. Astfel, aceasta a decis să meargă să-i ducă toate cele necesare bebelușului.

CITEŞTE ŞI: VIORICA DĂNCILĂ SE ÎNTOARCE ÎN FORŢĂ! S-A AFLAT ADEVĂRATA EI OCUPAŢIE

În momentul când aceasta l-a văzut pe copil, Viorica Dăncilă a luat decizia de a-l adopta.

„Eram inginer la Videle(…) una dintre colege era centralistă și vorbise cu cineva de la spital și mi-a spus că este un copil abandonat la spital și că plânge foarte tare și că nu are nici lapte nici scutece.

Totul se întâmpla în 1990, imediat după Revoluție. Am vorbit cu ea să îi ducem niște lapte, niște scutece, am mers pe la ora 09:00. L-am văzut pe Victor, plângea foarte tare și în momentul ala mi-am dat seama că eu nu pot să îl las acolo. Țipătul lui era de fapt un strigăt de ajutor. El era singur și avea nevoie de cineva care efectiv să îi fie alături și să îi ofere iubire. M-am întors acasă și i-am spus soțului meu de pasul pe care voiam să-l fac. Nu a fost ușor, aveam 26 de ani, eram și noi la început de drum, aveam un apartament în care era mobilată doar o cameră. Nu pot să spun că eram în postura de a adopta un copil. Puteam să avem noi un copil.Este greu să iei o astfel de decizie, mai ales că atunci nu exista atâta aparatură să vezi dacă copilul are probleme de sănătate, nu exista un consult riguros, dar am venit foarte hotărâtă și i-am spus soțului meu. El a crezut că este o decizie de moment. L-am luat a doua zi, l-am văzut pe Victor, a treia zi m-am internat cu Victor în spital pentru că trebuia să învăț să am grijă de el, să îi dau să mănânce, să îl schimb, să mi-l apropii, să știu ce să fac dacă copilul are o problemă și apoi l-am luat acasă(…) Victor a devenit universul nostru”, a mărturisit Viorica Dăncilă.

Viorica Dăncilă: „Am simțit că se prăbușește tavanul”

După câţiva ani, Victor a auzit de la niște copii că, de fapt, nu este fiul celor care l-au crescut încă din primele zile de viaţă.

Viorica Dăncilă a recunoscut faptul că momentul respectiv a fost unul foarte greu atât pentru ea, cât şi pentru soţul său.

„Era Victor clasa a opta, parcă și a ieșit afară. El nu-și făcuse lecțiile, iar când s-a întors l-am certat, ca orice părinte. I-am spus că este târziu, că mâine se duce la școală și nu are lecțiile făcute. În momentul acela, mi-a răspuns într-un mod mai distant. Atunci am ridicat puțin tonul, că eu îl întrebam de lecții, dar Victor îmi spunea altceva și a început să plângă. Mi-a spus că „mă cerți pentru că nu sunt copilul tău.” Eram cu soțul meu în bucătărie și am simțit că se prăbușește tavanul. L-am întrebat ce a vrut să spună și-mi spune „mi-au zis niște copii că nu sunt copilul vostru și tu de asta mă cerți.” Ne-am așezat și i-am explicat că este copilul nostru, că îl iubim extrem de mult. Important este cine te crește și că el este important pentru noi. De atunci am încheiat acel capitol.”, a dezvăluit Viorica Dăncilă, în cadrul emisiunii ”În oglindă”.