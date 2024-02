Cum a afli ce zodie eşti în Zodiacul Chinezesc, în funcţie de data naşterii? A început noul an chinezesc

Anul Nou chinezesc a început sâmbătă, 10 februarie 2024 și a intrat în semnul Dragonului de Lemn, cel care marchează începutul unui nou ciclu de 12 ani în astrologia chineză. Află ce zodie ești în Zodiacul Chinezesc, în funcție de data nașterii.

Numită și Sărbătoarea Primăverii, Anul Nou Chinezesc a început pe 10 februarie 2024. Perioada se sărbătoare durează 15 zile, iar chinezii din întreaga lume întâmpină acest nou început prin respectarea anumitor tradiții și ceremonii – nu se spală, nu se folosesc cuțite sau foarfeci, nu se consumă carne la micul dejun, nu se tunde părul, nu se împrumută bani, femeile măritate nu au voie să-și viziteze părinții și este interzis ingerarea de medicamente.

Anul Dragonului de Lemn este considerat ca fiind un an plin de resurse, putere, forțe proaspete pentru noi proiecte financiare și oportunități pentru cei care îndrăznesc să riște. Dragonul este considerat protectorul celor născuți sub acest semn. Considerat un an al schimbărilor majore, Anul Dragonului de Lemn se va încheia pe data de 29 ianuarie 2025.

Citește și: 3 ZODII CARE SE VOR ÎNDRĂGOSTI ÎN FEBRUARIE 2024. ACEȘTI NATIVI ÎȘI VOR GĂSI SUFLETUL-PERECHE LUNA VIITOARE

Ce zodie ești în Zodiacul Chinezesc, în funcție de ziua în care te-ai născut

Feb 17 1950 – Feb 05 1951 Tigru

Feb 06 1951 – Ian 26 1952 Iepure

Ian 27 1952 – Feb 13 1953 Dragon

Feb 14 1953 – Feb 02 1954 Șarpe

Feb 03 1954 – Ian 23 1955 Cal

Ian 24 1955 – Feb 11 1956 Capră

Feb 12 1956 – Ian 30 1957 Maimuță

Ian 31 1957 – Feb 17 1958 Cocoș

Feb 18 1958 – Feb 07 1959 Câine

Feb 08 1959 – Ian 27 1960 Mistreț

Ian 28 1960 – Feb 14 1961 Șobolan

Feb 15 1961 – Feb 04 1962 Bou (Bivol)

Feb 05 1962 – Ian 24 1963 Tigru

Ian 25 1963 – Feb 12 1964 Iepure

Feb 13 1964 – Feb 01 1965 Dragon

Feb 02 1965 – Ian 20 1966 Șarpe

Ian 21 1966 – Feb 08 1967 Cal

Feb 09 1967 – Ian 29 1968 Capră

Ian 30 1968 – Feb 16 1969 Maimuță

Feb 17 1969 – Feb 05 1970 Cocoș

Feb 06 1970 – Ian 26 1971 Câine

Ian 27 1971 – Feb 14 1972 Mistreț

Feb 15 1972 – Feb 02 1973 Șobolan

Feb 03 1973 – Ian 22 1974 Bou (Bivol)

Ian 23 1974 – Feb 10 1975 Tigru

Feb 11 1975 – Ian 30 1976 Iepure

Ian 31 1976 – Feb 17 1977 Dragon

Feb 18 1977 – Feb 06 1978 Șarpe

Feb 07 1978 – Ian 27 1979 Cal

Ian 28 1979 – Feb 15 1980 Capră

Feb 16 1980 – Feb 04 1981 Maimuță

Feb 05 1981 – Ian 24 1982 Cocoș

Ian 25 1982 – Feb 12 1983 Câine

Feb 13 1983 – Feb 01 1984 Mistreț

Feb 02 1984 – Feb 19 1985 Șobolan

Feb 20 1985 – Feb 08 1986 Bou (Bivol)

Feb 09 1986 –Ian 28 1987 Tigru

Ian 29 1987 – Feb 16 1988 Iepure

Feb 17 1988 – Feb 05 1989 Dragon

Feb 06 1989 – Ian 26 1990 Șarpe

Ian 27 1990 – Feb 14 1991 Cal

Feb 15 1991 – Feb 03 1992 Capră

Feb 04 1992 – Ian 22 1993 Maimuță

Ian 23 1993 – Feb 09 1994 Cocoș

Feb 10 1994 – Ian 30 1995 Câine

Ian 31 1995 – Feb 18 1996 Mistreț

Feb 19 1996 – Feb 06 1997 Șobolan

Feb 07 1997 – Ian 27 1998 Bou (Bivol)

Ian 28 1998 – Feb 15 1999 Tigru

Feb 16 1999 – Feb 04 2000 Iepure

Feb 05 2000 – Ian 23 2001 Dragon

Ian 24 2001 – Feb 11 2002 Șarpe

Feb 12 2002 – Ian 31 2003 Cal

Feb 01 2003 – Ian 21 2004 Capră

Ian 22 2004 – Feb 08 2005 Maimuță

Feb 09 2005 – Ian 28 2006 Cocoș

Ian 29 2006 – Feb 17 2007 Câine

Feb 18 2007 – Feb 06 2008 Mistreț

Feb 07 2008 – Ian 25 2009 Șobolan

Ian 26 2009 – Feb 13 2010 Bou (Bivol)

Feb 14 2010 – Feb 2 2011 Tigru

Feb 3 2011 – Ian 22 2012 Iepure

Ian 23 2012 – Feb 9 2013 Dragon

Feb 10 2013 – Ian 30 2014 Șarpe

Ian 31 2014 – Feb 18 2015 Cal

Feb 19 2015 – Feb 7 2016 Capră

Feb 8 2016 – Ian 27 2017 Maimuță

Ian 28 2017 – Feb 15 2018 Cocoș

Feb 16 2018 – Feb 4 2019 Câine

Feb 5 2019 – Ian 24 2020 Mistreț

Ian 25 2020 – Feb 11 2021 Șobolan

Feb 12 2021 – Ian 31 2022 Bou (Bivol)