Cum a ajuns Bursucu să îi ia locul lui Vârciu?„Nici la Bac n-am învățat atât”

Adrian Cristea e pe val, și nu vorbim despre “Prințul” din fotbal, ci despre însuși Bursucu, vedeta de la Kanal D. După ce a “părăsit-o” pe Teo – cea care l-a învățat meserie – și a “aterizat” la matinal, prezentatorul povestește cum a ajuns, în urmă cu mai mulți ani, să îi ia locul lui Liviu Vârciu. Detalii neștiute despre acest subiect, aflați dintr-un interviu exclusiv.

Bursucu a retrăit momentele de dinainte de a-și intra în rolul de prezentator al emisiunii „Roata Norocului”, care îi făcea cu ochiul de mai multă vreme.

“Primesc un telefon și zice: «Auzi, am vrea să facem Roata Norocului!» Și eu zic: «Ce mișto, ce tare, cine prezintă? Vin și eu invitat, că v-am zis că aș vrea!» Și zice: «Tu trebuie să prezinți! Show-ul, tu trebuie să îl prezinți, vrem să dai o probă, dacă ai putea să prezinți treaba asta!»

Și zic: «Platoul ăla mare, cu roata aia, de am văzut eu cu ecranul ăla? Zic că eu m-am uitat așa, dar nu știu nimic!». «Îți dăm un regulament, în două zile, îl înveți și după aia vii să dai o probă!»”, rememorează Bursucu.

„Știi cum știam regulamentul? Nu-l mai știam”

Lucrurile s-au mișcat chiar mai repede decât își închipuia oricine.

„Nici la Bac n-am învățat atât, îl știam din scoarță în scoarță. Ei și-au dat seama că eram super-tehnic și mi-au zis: «Pentru că ai învățat, noi credem că ai potențial, într-o lună de zile vrem să-i dăm drumul!»

Eu am crezut că repetițiile, facem platoul, eu când am fost la «Dansez pentru tine» s-a făcut platoul, am intrat cu perechile, am repetat, știai ce, cum. Așa îmi imaginam și acum.

Vezi tu, într-o lună am filmat prima emisiune. În momentul în care m-au pus acolo, știi cum știam regulamentul? Nu-l mai știam!”, povestește actualul „matinal” Adrian Cristea.

