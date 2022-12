Cum a ajuns Estavana Polman, iubita lui Rafael van der Vaart, la Rapid! “Aveam nevoie de o jucătoare pe poziția ei” | GALERIE FOTO

Estavana Polman (30 de ani), iubita lui Rafael Van der Vaart, fost fotbalist al reprezentativei de fotbal din Olanda, a semnat cu Rapid. Handbalista a fost, deja, prezentată de conducerea alb-vișiniilor și va evolua în Liga Florilor. Aflați, în continuare, cum a ajuns super sportiva în Giulești.

Estvana Polman a câștigat medalia de aur la Campionatul Mondial din 2019, argintul în 2015 și bronzul în 2017. Este una dintre cele mai titrate handbaliste din lume. De asemenea, la campionatele europene a cucerit o medalie de argint, în 2016, dar și una de bronz, în 2018.

Dar cum a ajuns în Giulești? Bogdan Vasiliu, managerul secției de handbal de la Rapid, are cuvântul! “A fost destul de simplu! Aveam nevoie de o jucătoare pe poziția ei. Cum a decurs totul? Am vorbit cu Per Johansson, care este selecționerul Olandei. Apoi, am discutat la telefon cu impresara jucătoarei, iar în două zile am convins-o și Estavana a fost la București. A făcut un singur antrenament înainte de debut, iar noi suntem foarte mulțumiți de modul în care a jucat împotriva lui Gyor. Așteptăm acum returul, Sala Polivalentă urmând să fie arhiplină”, a spus Bogdan Vasiliu, potrivit PROSPORT.RO.

Rafael van der Vaart, carieră de succes

Rafael van der Vaart (n. 11 februarie 1983, Heemskerk) este un fost fotbalist olandez care a evoluat pe postul de mijlocaș ofensiv sau defensiv și fost jucător în echipa națională a Țărilor de Jos. În prezent este antrenor secund al clubului danez din divizia a 2-a, Esbjerg fB.

Van der Vaart și-a început cariera la academia de tineret a lui Ajax și a ajuns la prima echipă, debutând la 17 ani. S-a mutat la clubul din Bundesliga germană, Hamburger SV, apoi la Real Madrid, apoi la Tottenham Hotspur, înainte de a reveni la Hamburger în 2012. În ultimele etape ale carierei sale, Van der Vaart a jucat scurte perioade de timp în Spania și Danemarca înainte de a-și anunța retragerea în 2018, și revenind în 2019 cu un meci testimonial.

Van der Vaart a avut 109 selecții unde a reușit să înscrie 25 de goluri cu echipa națională de fotbal a Olandei între 2001 și 2013. A reprezentat țara la trei Campionate Europene și două Cupe Mondiale FIFA, ajungând în finală în 2010.