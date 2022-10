Cum a ajuns Lucian Ioan, concurentul de la ”Chefi la cuțite”, să gătească pentru Regina Elisabeta: ”Nu am avut voie să spun nimănui”

Un concurent care s-a prezentat în fața juraților de la „Chefi la cuțite”, i-a uimit pe aceștia cu povestea lui. Iată cum a ajuns Lucian Ioan să gătească pentru celebrități internaționale, printre care s-a numărat și fosta suverană a Marii Britanii.

Emisiunea culinară de pe Antena 1 aduce, în atenția românilor, povești, care mai de care, mai interesante. Concurenții care doresc să obțină marele premiu își pun pe tapet viețile, atât în fața juraților, cât și a telespectatorilor. De această dată, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au rămas uimiți când au aflat că în fața lor se află un bucătar ce a avut onoarea de a găti pentru Regina Elisabeta a II-a.

Cum a ajuns Lucian Ioan să gătească pentru Regina Elisabeta

Lucian Ioan are 43 de ani și s-a născut în București. De mai mulți ani, însă, a ales să plece din țară și să se stabilească în Londra, unde lucrează ca bucătar într-un restaurant. De departe, cea mai frumoasă amintire a sa este cea în care a aflat că va găti pentru persoane importante ce frecventează un loc exclusivist.

Concurentul de la „Chefi la cuțite” a povestit cum s-a prezentat, la un moment dat, pentru un interviu, ce a avut loc într-o locație impunătoare. Acolo a fost așteptat de agentul unei agenții de recurtare, care după numai două ore, i-a oferit un contract foarte bun.

„Am intrat într-un salon foarte mare, foarte luxos, voiam să mă întorc, să ies. Am mers la recepție, am spus că am venit de la agenție, m-a luat șeful cel mare, mi-a arătat bucătăriile, și m-am apucat să gătesc. După două ore, am fost chemat în birou și mi s-a spus: ne place, vrem să colaborăm, să lucrezi cu noi”, a povestit Lucian, la Antena 1.

Regulile pe care bucătarul le-a avut de respectat în momentul în care a gătit pentru Regină

La un moment dat, Lucian a aflat că va găti pentru fosta suverană a Marii Britanii, care urma să viziteze clubul, în care el angajat. Toți cei care făceau parte din echipă au fost nevoiți să renunțe la telefoanele mobile și să rupă legătura cu familia și prietenii, timp de o săptămână.

„Este un club privat, doar cu membri, cu peste 2.000 de persoane, echipa este undeva la 300-400 de angajați. Noi nu am știut că atunci vine Regina, ni s-a spus că va veni, dar nu ni s-a spus când.

Timp de o săptămână nu am avut voie să spunem la absolut nimeni, să postăm, ni s-au luat telefoanele, nu se știa absolut nimic. Afli după ce pleacă”, a declarat Lucian Ioan la Chefi la Cuțite.

În urma jurizării celor trei chefi bucătari de la Antena 1, Lucian Ioan a obținut două cuțite din trei, reușind să meargă mai departe. Bărbatul a gătit un curry de vită, preparat care nu i-a impresiont pe jurații emisiunii.